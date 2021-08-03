Земля в иллюминаторе. На МКС отметили сбой связи между модулями Звезда и Наука

В ночь на 2 августа на Международной космической станции наблюдались неполадки на канале связи компьютерных систем полуаварийного модуля Звезда и нового лабораторного модуля Наука. Об этом сообщил у себя в Twitter немецкий студент Иан Бенекен, оператор наземной станции контроля демо-кубсатов в Ахене.

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Экипаж станции ведет переговоры с наземными специалистами по открытым каналам, поэтому на стриме NASA любой желающий может слушать общение сотрудников ЦУПов с МКС.

В одной из таких трансляций команда станции уведомила Землю о потере (временной?) компьютерной связи между Звездой и ТВМ1-Н (терминальная вычислительная машина 1, читайте о ней на 92 странице) на Науке, из-за чего временно были прекращены работы со стыковочным механизмом Наука-МКС.

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Вместо этого космонавты вчера занимались дальнейшей разгрузкой Науки и ознакомлением с системами лабораторного модуля, уточнил любитель космоса.

В сентябре 2020 года стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на МКС около года, была обнаружена на российском сегменте. Место утечки локализовали, но падение давления из-за трещин так и не удалось остановить. Звезду герметично отделили от основного объема МКС.

По состоянию на 2 августа давление "атмосферы" МКС было на нормальном уровне – 752 мм. рт. ст., тогда как в промежуточной камере Звезды – в четыре раза ниже.

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Евгений Пилипенко

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