В Японии сверхлегкая ракета серии Momo вывела в "космос" на высоту 92,3 км интимные игрушки для взрослых и талисманы Tenga Robo и Egg Dog. Произошло это 31 июля в 17:03 по местному времени – спустя три минуты после старта.
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Позднее полезную нагрузку выловили в океане в 28 км к юго-востоку от точки запуска. В каком она была состоянии, не сообщается.
Столь необычный груз объясняется тем, что спонсором частников Interstellar Technologies стала компания Tenga из Хоккайдо, которая производит и продает товары для сексуального здоровья. Там утверждают, что хотят исследовать свои продукты в таких условиях, чтобы создать секс-игрушки для астронавтов.
"Запускайте ракету Tenga и кричите о любви и свободе из космоса!", – провозглашают в компании.
Interstellar Technologies основана в 2005 году бизнесменом Такафуми Хори. В 2006-м его арестовали в Токио за нарушение закона о ценных бумагах и биржах и приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы. "Отсидел" срок с 2011 по 2013 год в Нагано, параллельно работая над ракетной программой и другими стартапами.
Стартовый капитал Interstellar Technologies не превышал $350 000, еще сотни тысяч долларов стартапу дают люди через краудфандинг.
В мае 2019 года Momo достигла высоты 113,4 км – и стала первой в Японии космической ракетой, созданной на частные средства. До этого запуски заканчивались эффектно, но нештатно.
Interstellar Technologies не впервые привлекает оригинальных спонсоров. Ранее они разбавили спонсорским сакэ топливо и не долетели в космос.
- Запись полета с таймлайном и данными о скорости/высоте доступна здесь.
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