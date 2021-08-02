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Interstellar Technologies запустили в космос ракету: на борту были секс-игрушки – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 14:15
Ракета MOMO в ангаре (фото — Interstellar Technologies)
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В Японии сверхлегкая ракета серии Momo вывела в "космос" на высоту 92,3 км интимные игрушки для взрослых и талисманы Tenga Robo и Egg Dog. Произошло это 31 июля в 17:03 по местному времени – спустя три минуты после старта.

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Позднее полезную нагрузку выловили в океане в 28 км к юго-востоку от точки запуска. В каком она была состоянии, не сообщается.

Нажмите выше, чтобы увеличить картинку Interstellar Technologies

Столь необычный груз объясняется тем, что спонсором частников Interstellar Technologies стала компания Tenga из Хоккайдо, которая производит и продает товары для сексуального здоровья. Там утверждают, что хотят исследовать свои продукты в таких условиях, чтобы создать секс-игрушки для астронавтов.

"Запускайте ракету Tenga и кричите о любви и свободе из космоса!", – провозглашают в компании.

Нажмите выше, чтобы увеличить фото Interstellar Technologies

Interstellar Technologies основана в 2005 году бизнесменом Такафуми Хори. В 2006-м его арестовали в Токио за нарушение закона о ценных бумагах и биржах и приговорили к двум годам и шести месяцам тюрьмы. "Отсидел" срок с 2011 по 2013 год в Нагано, параллельно работая над ракетной программой и другими стартапами.

Стартовый капитал Interstellar Technologies не превышал $350 000, еще сотни тысяч долларов стартапу дают люди через краудфандинг.

В мае 2019 года Momo достигла высоты 113,4 км – и стала первой в Японии космической ракетой, созданной на частные средства. До этого запуски заканчивались эффектно, но нештатно.

Ракета MOMO в ангаре (фото — Interstellar Technologies)

Interstellar Technologies не впервые привлекает оригинальных спонсоров. Ранее они разбавили спонсорским сакэ топливо и не долетели в космос.

СПРАВКА. Параметры ракет серии Momo: высота — 10,1 м, диаметр — 50 см, стартовая масса — около 370 кг (1220 кг вместе с топливом). Momo способна поднять 20 кг груза на высоту около 120 км. Падение отработанной ракеты — в 30 км от места старта, грузов — 20–40 км. Двигатель работает на жидком кислороде и этиловом спирте. Все технические характеристики – на английском языке в PDF-файле.
Евгений Пилипенко
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япония космос запуск секс MOMO игрушка Interstellar Technologies Tenga
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