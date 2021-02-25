В корпусе российского модуля МКС может быть шесть трещин – РосСМИ

В корпусе российского модуля МКС "Звезда" может быть минимум шесть трещин. Об этом сообщает российское пропагандистское новостное агентство РИА со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, которые транслирует NASA.

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"Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом. И в пятницу – обследование трех трещинок, на которые ты устанавливал "купола" (пленка, показывающая наличие или отсутствие утечки – ред.)", – сказал космонавту Сергею Рыжикову специалист подмосковного Центра управления полетами.

По словам Рыжикова, на следующей неделе планируется герметизация первой трещины, найденной в октябре 2020 года. Трещину длиной в 4,5 см временно заклеили гибким диском из резины и алюминиевой фольги.

Вчера, 24 февраля, район второй возможной трещины был заклеен несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли там утечка воздуха.

В сентябре 2020 года стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на Международной космической станции около года, была обнаружена на российском сегменте МКС.

В октябре место утечки воздуха нашли с помощью пакетика чая.

18 февраля 2021 года стало известно, что российский грузовой корабль Прогресс стыковался с МКС в ручном режиме из-за повреждения антенны.

Денис Юдин

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