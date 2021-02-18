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Проблемы с Прогрессом: второй кряду российский корабль с трудом состыковался с МКС

18.02.2021, 07:44
Проблемы с Прогрессом: второй кряду российский корабль с трудом состыковался с МКС - Фото
МКС на фоне Луны (фото — NASA/Joel Kowsky)

Чтобы состыковать запущенный 15 февраля грузовик Прогресс МС-16 с модулем Пирс на Международной космической станции, пришлось переключиться с автоматической системы сближения на ручное управление: на беспилотном корабле была повреждена антенна и происходило отклонение от оси причаливания. Об этом со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщил пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

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Положение антенны на Прогрессе "отличалось от базового", отметил собеседник агентства. Как считает другой источник, это могло произойти из-за ее повреждения головным обтекателем ракеты.

Таким образом, сигнал для системы сближения Курс был недостаточно сильным, чтобы произвести автоматическую стыковку, и командиру МКС Сергею Рыжикову пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), то есть состыковаться вручную. Стыковка произошла над Аргентиной.

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Аналогичные проблемы были у грузовика Прогресс МС-15 в июле 2020 года. Тогда переключение на ТОРУ не понадобилось и стыковка, с некоторыми проблемами, была все же осуществлена в автоматическом режиме.

Прогресс привез на МКС чуть больше тонны грузов. Он останется пристыкованным до конца этого года.

Иллюстрация: Роскосмос

Вместо самостоятельного полета вниз для сгорания на этот раз корабль улетит вместе с отсоединенным от МКС российским модулем (Пирс служил почти 20 лет), и разрушится в атмосфере. На орбиту вместо уничтоженного модуля привезут новый – Наука.

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Евгений Пилипенко
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