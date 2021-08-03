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Запуск космического корабля Boeing. Зимой до МКС он не долетел из-за сбоя – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 09:07
Ракета Atlas V с кораблем CST-100 Starliner (фото — ULA)
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На 3 августа в 20:20 по киевскому времени запланирована повторная попытка испытательного полета к Международной космической станции частично многоразового космического корабля Starliner CST-100 корпорации Boeing. Миссия Orbital Flight Test 2 (Boe OFT-2), как и провальная дебютная в декабре 2020-го, состоится без экипажа.

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Это дневной запуск: на площадке SLC-41 космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в этот момент будет слегка за полдень.

Изначально запуск тяжелой ракеты Atlas V с кораблем планировали на вечер 30 июля, но отложили из-за проблем с российским модулем Наука на МКС.

Читайте также: На МКС отметили сбой связи между модулями Звезда и Наука

Повторную попытку полета в беспилотном режиме на станцию осуществляют из-за компьютерного сбоя на корабле 20 декабря прошлого года, вследствие чего "Старлайнер" сжег запасы топлива не по графику. Было принято решение о досрочном прекращении миссии и посадке. Она прошла штатно.

Нажмите фото выше, чтобы увеличить его (фото — ULA)

Расследование NASA показало проблемы с софтом на корабле. Их устранили, а также чуть изменили стыковочную систему. Boeing проведет вторую тест-миссию за свой счет (ценник – $410 млн).

Если все пройдет по плану, CST-100 спустя сутки автономно стыкуется со станцией через передний порт модуля Harmony, доставив туда всего около 270 кг грузов. Корабль пробудет в связке с МКС пять дней, после чего вернется на Землю с посадкой на военном полигоне White Sands Missile Range. Все фото миссии будут доступны здесь.

Нажмите фото выше, чтобы увеличить его (фото — ULA)

Стартовая масса CST-100 – 13 т, габариты – 5×4,6 м, полезный объем – 11 м3, экипаж – до семи человек. Подробно и увлекательно о корабле.

"Старлайнер" вывезли к стартовому столу:

...и установили на ракете:

Atlas V N22 (второй полет в этой конфигурации) – одноразовая двухступенчатая ракета альянса ULA. Одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было. В этот раз у нее два твердотопливных боковых ускорителя и вторая ступень (разгонный блок Centaur) с двумя двигателями RL10. Подробно об Atlas V мы писали ранее.

Так должен пройти первый этап полета к МКС:

Запасной (с переводом) канал трансляции запуска.

Смотрите видео: Японцы запустили в космос секс-игрушки

Евгений Пилипенко
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Atlas V nasa космос мкс ракета boeing испытание космический корабль полет starliner CST-100 ULA
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