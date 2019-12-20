Американский корабль Starliner впервые летит в космос: трансляция

Сегодня, 20 декабря в 13:36 по Киеву, с площадки SLC-41 на мысе Канаверал во Флориде должен отправиться в дебютный полет частично многоразовый космический корабль Starliner CST-100 корпорации Boeing. Первая тест-миссия пройдет без экипажа, но с манекеном "клепальщицы Роузи" и 270 кг грузов.

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Если стыковка будет успешной, корабль останется на орбите до 28 декабря, затем отстыкуется и приземлится на военном полигоне White Sands Missile Range.

Корабль и ракета, вид сверху (©ULA); нажмите для увеличения:

Стартовая масса CST-100 - 13 т, габариты - 5х4,6 м, полезный объем - 11 кубометров, экипаж - до 7 человек. Вместе с Crew Dragon от SpaceX он призван заменить российский "Прогресс" при доставке астронавтов NASA на МКС. Подробно и увлекательно о корабле.

Atlas V N22 (первый полет в этой конфигурации) — одноразовая двухступенчатая ракета альянса ULA. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было. В этот раз у нее будет две твердотопливные боковушки и вторая ступень (разгонный блок Centaur) с двумя ЖРД. Подробно об "Атлас V" мы писали ранее.

Все готово (©ULA); нажмите для увеличения:

В марте-2019 конкуренты Boeing в этой сфере SpaceX успешно запустили свой корабль к МКС, состыковали его со станцией, затем так же успешно приводнили в океан. Апрель, однако, оказался неудачным для компании Илона Маска: сначала на испытаниях САС капсула была разрушена взрывом, а затем, как выяснилось, на тестах парашютной системы в аварийных условиях корабль "разбили" о грунт. После этого прошли уже успешные тесты.

Запасной стрим — на канале NASA.

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