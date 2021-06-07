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Обнаружен "совершенно новый" способ получения электричества: что предлагают инженеры MIT

07.06.2021, 13:45
Обнаружен
Фото: Aalto University

В Массачусетском технологическом институте заявили об открытии "совершенно нового" способа производства электричества. По словам инженеров, крошечные углеродные нанотрубки могут создавать ток, "просто взаимодействуя с окружающей их жидкостью", пишет Рhys.org.

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Авторы пишут, что все, что нужно, это пропустить органический растворитель через слой таких микрочастиц: жидкость "вытягивает" электроны из нанотрубок, генерируя ток.

Было обнаружено, что когда часть нанотрубки покрыта тефлоноподобным полимером, это создает асимметрию: она позволяет электронам двигаться от покрытой части к непокрытой. Их можно "снять", погрузив углеродные частицы в соответствующий растворитель вроде ацетонитрила.

СПРАВКА. Углеродная нанотрубка – модификация углерода; полый цилиндр из одной или нескольких свернутых в трубку графеновых плоскостей диаметром от десятых до нескольких десятков нанометров и длиной обычно от одного микрометра до нескольких сантиметров. Обладает уникальными электрическими свойствами.

В МIT измельчали нанотрубки, превращая их в лист материала. Одна его сторона была покрыта упомянутым выше полимером. Затем исследователи нарезали этот лист на части с любой формой и размером. Для эксперимента сделали частицы размером 250×250 микрон.

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При погружении их в растворитель жидкость "прилипала" к поверхности без покрытия – начиналась генерация тока. Исследователи объясняют: растворитель "уносит" электроны, в результате чего система пытается уравновеситься, перемещая новые электроны в сторону "дефицита".

В эксперименте удалось добиться ~0,7 В на такую микропластинку. Авторы показали, что можно образовывать массивы из сотен таких объектов в небольшой пробирке, и подобный "реактор" выработает достаточно энергии для реакции окисления спирта. Обычно ее не проводят с использованием электрохимии, так как нужен внешний подвод сильного тока.

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В MIT хотят использовать этот способ выработки электричества для создания полимеров, используя лишь углекислоту как исходный материал. Авторы добавляют, что в долгосрочной перспективе их метод можно применять для питания микро- или наноразмерных роботов, диагностических датчиков или датчиков окружающей среды.

Евгений Пилипенко
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электричество наука технологии mit химия углерод ноу-хау нанотрубки генерация
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