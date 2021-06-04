Американская авиакомпания United Airlines заключила соглашение со стартапом Boom Supersonic о закупке 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture, когда эту машину разработают и проверят в испытаниях. Об этом пишут в пресс-релизах обе компании.

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Такая сделка даст United Airlines право на покупку еще 35 лайнеров после того, как производитель покажет первый серийный образец.

"Увертюра" длиной 62,5 метра и вместимостью 65–88 пассажиров, как обещают авторы проекта, будет способна летать на высоте свыше 18 км в 1,7 раза быстрее скорости звука (до 2100 км/ч, то есть 1,7 маха), причем на экологически чистом углеродно-нейтральном топливе. Это более чем вдвое превышает скорость обычных пассажирских самолетов.

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Из Нью-Йорка в Лондон создатели лайнера обещают доставлять за 3,5 часа, рейс Лос-Анджелес–Сидней займет всего 8,5 ч. Без дозаправки самолет сможет преодолевать почти 7900 км.

Летные испытания могут начаться в 2022-м. Поставка бортов по планам Boom Supersonic должна начаться к 2029 году.

В случае успеха Overture станет первым сверхзвуковым лайнером с закрытия в 2003 году программы Concorde: эти чрезвычайно шумные, очень дорогие и вредные для окружающей среды самолеты летали на трансатлантических рейсах Air France и British Airways.

В 2000 году случилась трагедия: "Конкорд" Air France врезался в здание гостиницы вскоре после вылета из Парижа, погибли все на борту и четверо на земле.

В 2019 году NASA приступило к сборке "тихого" сверхзвукового самолета.

Boeing также создает сверхзвуковой пассажирский самолет.

Евгений Пилипенко

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