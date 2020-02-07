Удалось запитать 100 светодиодов от капли воды: в чем ноу-хау

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Зонтик, заряжающий мобильный при дожде? Это не фантастика - теперь, когда гонконгские ученые создали генератор, вырабатывающий ток из падающих капель.

Ученые создали генератор, позволяющий эффективно вырабатывать электричество из падающих капель воды. По заявлениям разработчиков в журнале Nature, падающая с высоты 15 см капля объемом 100 мкл создает в их устройстве напряжение 140 В: этого хватает для питания 100 мини-светодиодов, а четыре капли одновременно могут запитать до 1500 таких "лампочек".

Достижение высокой плотности выработки электроэнергии из такого процесса до сих пор было сложнейшей задачей. Одной из преград было число зарядов на поверхности, ограниченное площадью контакта двух фаз.

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Ученые повысили КПД за счет особого покрытия - политетрафторэтиленовой (тефлоновой) пленки на подложке из оксида индия и олова с алюминиевым электродом. Падающие на поверхность капли приводили к накоплению поверхностных зарядов до точки насыщения: когда вода соединяет электроды, накопленные заряды полностью высвобождаются - происходит генерация тока.

Конструкция ключевого элемента по структуре - как полевой транзистор: капля - "резистор", покрытие - "конденсатор".

Авторам удалось превратить обычный межфазный эффект в "объемный эффект", то есть увеличить мгновенную плотность мощности на несколько порядков по сравнению с аналогами прошлого (превысило 50 Вт/м2).

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Теги: альтернативная электроэнергия, электричество, наука, открытие, зеленая энергетика, капля
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