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Открытие | На коллайдере получили первое вещество после Большого взрыва: оно "похоже" на воду

03.06.2021, 11:53
На коллайдере получили первое вещество после Большого взрыва: оно
Иллюстрация: IFJ PAN

На Большом адронном коллайдере ученые получили кварк-глюонную плазму (QGP) – вещество, которое, как считает наука, появилось в первые мгновения после Большого взрыва – точки отсчета для Вселенной. О сходстве некоторых качеств "первой материи мира" и обычной воды пишет SciTechDaily со ссылкой на публикацию результатов эксперимента в SciPost Physics.

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"Обычная" материя во Вселенной состоит из атомов, а те, в свою очередь, состоят из ядер с окружающими их электронами. Ядра состоят из протонов и нейтронов, а те – из кварков, которые взаимодействуют посредством глюонов.

Получения QGP на короткое мгновение добились, сталкивая лоб-в-лоб атомные ядра свинца на скорости 99,9999991% от скорости света. При этом ядра разогреваются выше определенной критической температуры (~2 трлн градусов).

Авторы пишут, что впервые получилось отследить характеристики этого облачка QGP. Вязкость и плотность оказалась на ~16 порядков выше, чем у воды. Но соотношение между вязкостью и плотностью QGP и воды было одинаковое.

"Это говорит о том, что QGP вытекала бы из вашего крана почти так же, как вода", – шутит научный обозреватель источника.

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"Мы еще не до конца понимаем происхождение этого поразительного сходства, но думаем, что оно может быть связано с фундаментальными физическими константами, которые устанавливают универсальный нижний предел вязкости как для обычных жидкостей, так и для кварк-глюонной плазмы", – сказал профессор Константин Траченко, соавтор публикации из Лондонского университета Королевы Марии.

В современной науке принято считать, что окружающая нас Вселенная появилась 13,799±0,021 млрд лет назад из неизвестной точки сингулярности – и все это время расширяется, постепенно "остывая".

В первые мгновения, полагают ученые, Вселенная состояла из QGP – вещества с необычными свойствами, где нет отдельных протонов и нейтронов, и которое похоже на "горячий суп" из "свободноплавающих" кварков, антикварков и глюонов. С охлаждением этого сгустка образовались субатомные частицы – адроны (куда входят протоны и нейтроны).

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Евгений Пилипенко
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наука технологии исследование физика вселенная происхождение БАК кварк QGP
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