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Из космоса в Антарктиде обнаружили активные озера под толщей ледяного щита – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 10:36
Иллюстративное фото: pixabay.com
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Ученые при помощи спутника ICESat-2 с беспрецедентной точностью составили карту "активных" подледных озер в Антарктиде и обнаружили еще два резервуара под ледяными потоками Мерсер и Уилланс: их очертания или границы изменяются из-за нестабильного соотношения притока/слива воды. Об этом пишет NASA.

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Между ледяным щитом континента и коренными породами – сотни талых озер, из которых минимум 140 "активные" – с непостоянным гидрологическим режимом.

Несмотря на огромную толщину, ледники Антарктики не статичны: их участки то приподнимаются, то опускаются, когда водяные резервуары под ними наполняются или "усыхают". Зонд ICESat-2 с орбиты способен с точностью до сантиметров регистрировать лазерным дальномером такие изменения рельефа. По словам ученых, данные с него – "все равно что надеть очки после использования ICESat".

Нажмите выше, чтобы увеличить (схема – энциклопедия Britannica)

"Водопроводная" система под ледяным покровом десятилетиями оставалась загадкой, но ситуация начала меняться в 2007 году, когда ученые использовали для моделирования спутниковые данные. Выяснилось, что под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяется друг с другом, а их наполненность непостоянна. Раньше считалось, что эти озера удерживают талую воду без наполнения и слива.

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Авторы заметили относительно резкое проседания льда на площади около 10 км2 и, изучив его, пришли к выводу, что причина – в наличии еще двух "активных" озер, которые как раз в периоде "осушения".

Нажмите выше, чтобы увеличить (схема – исследование)

По словам ученых, скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разбавления" его пресной водой. Как следствие, меняется сама экосистема, влияя на тысячи процессов на планете.

Евгений Пилипенко
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nasa наука антарктида открытие геодезия озеро ледник ICESat-2 антарктика
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