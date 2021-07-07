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Украина купит ледокол. Деньги выделены – дело за комитетом Рады

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 21:07
Украина купит ледокол. Деньги выделены – дело за комитетом Рады - Фото
Ледокол RRS James Clark Ross (Скриншот видео Youtube/British Antarctic Survey)

Сегодня, 7 июля, правительство выделило деньги на приобретение научно-исследовательского ледокола для украинских антарктических экспедиций. Об этом сообщает в Facebook Национальный антарктический научный центр (НАНЦ).

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Соответствующее распоряжение о перераспределении некоторых расходов госбюджета, предусмотренных Министерством образования и науки на 2021 год, было принято во время заседания Кабмина.

Собственный океанографический ледокол позволит украинским ученым вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе – работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах Океана.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", добраться до которой можно только морским путем и только в короткий период антарктического лета.

Для доставки годовых и сезонных экспедиций, грузов Украина пока вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

Как отмечается, принятое решение правительства должен утвердить комитет Верховной Рады по вопросам бюджета. Следующий шаг – приобретение судна.

Директор НАНЦ Евгений Дикий рассказал Суспільному, что переговоры с Великобританией о покупке бывшего флагмана Британской антарктической службы "Джеймс Кларк Росс" уже завершены. Его цена составит $5 млн.

Деньги понадобятся также на доставку судна в Украину и его дооснащение научным оборудованием.

"В случае успешного выполнения программы, корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого календарного года", – отметил Дикий.

Ледокол "Джеймс Кларк Росс" может двигаться сквозь слой льда толщиной до 4 метров в экстремальных условиях и работает в штатном режиме в ледяном слое толщиной до 1,5 метра.

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Наталия Медведева
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антарктида академик вернадский ледокол НАНЦ
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