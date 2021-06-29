Украинцы сняли над Антарктикой редкие облака: они ледяные и перламутровые – фото

Над украинской научной станцией Академик Вернадский в Антарктике появились необычные ледяные облака перламутрового цвета. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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Эти облака состоят из кристалликов льда, наблюдаются в полярных регионах и формируются выше большинства облаков – в сухой стратосфере, а не во влажной тропосфере, объяснили полярники.

Ученые отмечают, что перламутровые облака довольно редкие. В Антарктике они появляются преимущественно зимой – когда в нижних слоях стратосферы (15-27 км) температура опускается до аномальных показателей (около -85°С).

Как сообщается, появление перламутровых облаков связывают с "горными волнами" – когда поток воздуха в тропосфере наталкивается на горный хребет, поднимается и затем "падает" за горами. В полярных регионах высота тропосферы не больше 7-8 км, поэтому верхушка такой "волны" попадает в стратосферу, что способствует формированию перламутровых облаков. Также они могут формироваться благодаря сильным тропосферным циклонам.

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Полярники пишут, что перламутровые облака – очень тонкие, их фактически не видно днем. Однако вечером, когда солнце опускается на несколько градусов ниже горизонта, кристаллики льда подсвечиваются таким образом, что получается эффект иризации – он и придает облакам необычный цвет.

В конце мая сообщалось, что украинские полярники приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде.

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Марк Сировой

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