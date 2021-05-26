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26.05.2021, 12:47

Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото

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Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото
Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото
Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фотоУкраинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото

Неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский" лежит "загадочный скелет кита". Украинские полярники отобрали образцы, которые позволят разгадать его тайны, передает Национальный антарктический научный центр.

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Скелет кита находится на берегу острова Расмуссен в районе "Вернадского", пишут в Центре. У него сохранились не только кости, но и мягкие ткани. Сколько скелет там лежит – неизвестно, но его помнят еще члены первой украинской экспедиции, которая зимовала в Антарктиде в 1996-97 годах.

Установить вид и возраст животного по одним лишь костям невозможно, однако ученые "приблизились к разгадке этой тайны", отмечают в НАНЦ.

Как сообщается, биологи отобрали образцы тканей, которые в ближайшее время будут исследованы. Радиоуглеродный анализ позволяет установить возраст животного, а анализ белков – вид.

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Пока же у исследователей есть две гипотезы:

– Это скелет ископаемого вида кита, который умер очень давно и был похоронен под ледником;

– Если остатки относительно новые, то они могли принадлежать жертве китобоев, которые активно вели промысел в этом районе в первой половине ХХ века. В частности, это могут быть остатки крупнейшего в мире животно – синего кита, который сейчас редко встречается у берегов Антарктиды.

В НАНЦ обещают рассказать "разгадку тайны покоящегося великана", когда какую-то из гипотез подтвердят результаты анализов.

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Фото – Иван Парникоза, Александр Яровой, Анна Соина / Національний антарктичний науковий центр, Facebook

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Теги: антарктида, кит, скелет, академик вернадский, ученые, полярники, НАНЦ
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