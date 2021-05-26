Украинцы приблизились к разгадке тайны "загадочного скелета кита" в Антарктиде – фото

Неподалеку от украинской антарктической станции "Академик Вернадский" лежит "загадочный скелет кита". Украинские полярники отобрали образцы, которые позволят разгадать его тайны, передает Национальный антарктический научный центр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Скелет кита находится на берегу острова Расмуссен в районе "Вернадского", пишут в Центре. У него сохранились не только кости, но и мягкие ткани. Сколько скелет там лежит – неизвестно, но его помнят еще члены первой украинской экспедиции, которая зимовала в Антарктиде в 1996-97 годах.

Установить вид и возраст животного по одним лишь костям невозможно, однако ученые "приблизились к разгадке этой тайны", отмечают в НАНЦ.

Как сообщается, биологи отобрали образцы тканей, которые в ближайшее время будут исследованы. Радиоуглеродный анализ позволяет установить возраст животного, а анализ белков – вид.

Смотрите также: Огромный и обросший ракушками горбач "познакомился" с украинцами в Антарктиде – фото

Пока же у исследователей есть две гипотезы:

– Это скелет ископаемого вида кита, который умер очень давно и был похоронен под ледником;

– Если остатки относительно новые, то они могли принадлежать жертве китобоев, которые активно вели промысел в этом районе в первой половине ХХ века. В частности, это могут быть остатки крупнейшего в мире животно – синего кита, который сейчас редко встречается у берегов Антарктиды.

В НАНЦ обещают рассказать "разгадку тайны покоящегося великана", когда какую-то из гипотез подтвердят результаты анализов.

Этой весной украинские полярник показывали встречи со "свирепым морским леопардом" и "неприветливым морским слоном".

В планы работающей сейчас на "Вернадском" 26 украинской антарктической экспедиции входит изучение языка китов.

Смотрите также: Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото

Фото – Иван Парникоза, Александр Яровой, Анна Соина / Національний антарктичний науковий центр, Facebook