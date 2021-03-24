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В Антарктиду отправилась 26-я украинская экспедиция. В планах – изучение языка китов

24.03.2021, 23:16
В Антарктиду отправилась 26-я украинская экспедиция. В планах – изучение языка китов - Фото
Участники 26-й украинской антарктической экспедиции (Фото: НАНЦ)

Сегодня, 24 марта, на станцию ​​"Академик Вернадский" отправились члены 26-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ). Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Путь участников экспедиции проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет двухнедельный карантин. Потом кораблем они доберутся до станции и проведут в Антарктиде около 13 месяцев.

Среди новых исследований, запланированных украинскими учеными – изучение языка китов.

Как отмечается, 26-я УАЭ стала самой молодой среди всех предыдущих экспедиций, а возглавил ее один из самых опытных украинских полярников – ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк.

"Младшему участнику в апреле исполняется 25 – то есть он ровесник передачи нашей станции Украине от Великобритании", – отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: семь ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и системный администратор. Трое – из Харьковской области, по двое – из Киева и Черниговской области, по одному – из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

Биолог Оксана Савенко уже второй раз едет на зимовку – это рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала.

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Основные задачи участников экспедиции: ежедневные измерения; запланированные исследования; поддержка работы станции.

Ежедневные измерения проводятся по ряду направлений и являются непрерывными в течение нескольких десятилетий. Часть из них начаты еще британскими учеными, другие добавились в украинском период.

Например, метеорологические измерения продолжаются с 1947 года и используются как для прогнозирования погоды в Украине и мире, так и для глобальных прогнозов изменений климата на планете.

Одни из самых длинных наблюдений на станции – по концентрации озона в атмосфере – производятся с 1957-го.

Более двух десятилетий продолжаются начатые украинскими учеными измерения состояния ионосферы.

Исследования запланированы по пяти основным направлениям: геокосмические; геолого-геофизические; гидрометеорологические; океанографические; биологические.

Например, ученые продолжат глобальный мониторинг грозовой активности в атмосфере планеты, изучение строения ледников с помощью георадара и исследования миграций китов с помощью фотоидентификации.

Ученые начнут несколько новых исследований. В частности, при помощи мощного метеорадара будут исследовать формирование облаков и осадков, а также изучать записанные с помощью гидрофонов язык и "диалекты" китов.

Поддержкой работы станции займется в основном команда жизнеобеспечения. Трое специалистов – дизелист, системный механик и сисадмин – поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

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Наталия Медведева
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антарктида экспедиция вернадский
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