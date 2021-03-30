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30.03.2021, 08:40

Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео

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Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видеоСуровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео

Украинские полярники встретили в Антарктиде морского леопарда. Об этом сообщил в Facebook член Украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.

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Он отметил, что иногда морские леопарды сопровождают лодки полярников.

По словам Прокопчука, этот тюлень – настоящая "гроза пингвинов" и очень суровый антарктический хищник. Однако, говорит полярник, морской леопард не против профессиональной фотосессии или "продуктивного общения", когда отдыхает на льдине или хочет поиграться.

"Его размеры и пасть, полная острых зубов, впечатляют, а то, как морской леопард красиво и грациозно выглядит в воде – завораживает", – делится впечатлениями от встречи с хищником Прокопчук.

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СПРАВКА. Морской леопард – это вид настоящих тюленей, который обязывает своим названием пятнистой шкуре и хищному нраву. Обитает в субантарктических регионах Южного океана. Охотится на других тюленей и пингвинов.

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Фото, видео – Yevhenii Prokopchuk/Facebook

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Теги: антарктида, морской леопард, украинцы, леопард, тюлень, хищник, животные, венрадский
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