Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео

Украинские полярники встретили в Антарктиде морского леопарда. Об этом сообщил в Facebook член Украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что иногда морские леопарды сопровождают лодки полярников.

По словам Прокопчука, этот тюлень – настоящая "гроза пингвинов" и очень суровый антарктический хищник. Однако, говорит полярник, морской леопард не против профессиональной фотосессии или "продуктивного общения", когда отдыхает на льдине или хочет поиграться.

"Его размеры и пасть, полная острых зубов, впечатляют, а то, как морской леопард красиво и грациозно выглядит в воде – завораживает", – делится впечатлениями от встречи с хищником Прокопчук.

Смотрите также: Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото

СПРАВКА. Морской леопард – это вид настоящих тюленей, который обязывает своим названием пятнистой шкуре и хищному нраву. Обитает в субантарктических регионах Южного океана. Охотится на других тюленей и пингвинов.

В конце февраля в Антарктиде откололся гигантский айсберг, площадь которого больше площади Киева, Нью-Йорка и множества городов.

В начале марта исполинскую льдину сфотографировали из космоса.

Смотрите также: Под толщей льда в Антарктиде нашли неизвестных животных: они облепили булыжник – фото

Фото, видео – Yevhenii Prokopchuk/Facebook