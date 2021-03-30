Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео

Украинские полярники встретили в Антарктиде морского леопарда. Об этом сообщил в Facebook член Украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что иногда морские леопарды сопровождают лодки полярников.
По словам Прокопчука, этот тюлень – настоящая "гроза пингвинов" и очень суровый антарктический хищник. Однако, говорит полярник, морской леопард не против профессиональной фотосессии или "продуктивного общения", когда отдыхает на льдине или хочет поиграться.
"Его размеры и пасть, полная острых зубов, впечатляют, а то, как морской леопард красиво и грациозно выглядит в воде – завораживает", – делится впечатлениями от встречи с хищником Прокопчук.
Смотрите также: Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Смотрите также: Под толщей льда в Антарктиде нашли неизвестных животных: они облепили булыжник – фото
Фото, видео – Yevhenii Prokopchuk/Facebook