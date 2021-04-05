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Украинцы встретили в Антарктиде морского слона. Он не был особо приветливым – фото

05.04.2021, 07:19
Украинцы встретили в Антарктиде морского слона. Он не был особо приветливым – фото - Фото
Морской слон в Антарктиде (фото 1 - Yevhenii Prokopchuk, Facebook)

Украинские полярники встретили в Антарктиде морского слона. Об этом сообщил в Facebook член 25-й Украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.

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По словам Прокопчука, полярники хорошо знают тюленей Уэддела, часто встречают у станции имени Вернадского тюленей-крабоедов, а во время выездов почти всегда видят морских котиков и иногда – морских леопардов.

"А иногда мы даже видим южного морского слона. Как, например, сегодня. Этот молодой тюлень был спокойным и не обращал на нас внимание", – написал полярник.

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СПРАВКА. Морские слоны – семейство настоящих тюленей. Называются так из-за хоботообразного носа у самцов и своих крупных размеров. Самцы могут достигать 6,5 метров, самки – 3,5. Вес морских слонов – до четырех и более тонн.

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Марк Сировой
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животные антарктида полярники вернадский морской слон
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