Украинцы встретили в Антарктиде морского слона. Он не был особо приветливым – фото

Украинские полярники встретили в Антарктиде морского слона. Об этом сообщил в Facebook член 25-й Украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Прокопчука, полярники хорошо знают тюленей Уэддела, часто встречают у станции имени Вернадского тюленей-крабоедов, а во время выездов почти всегда видят морских котиков и иногда – морских леопардов.

"А иногда мы даже видим южного морского слона. Как, например, сегодня. Этот молодой тюлень был спокойным и не обращал на нас внимание", – написал полярник.

Смотрите также: В Антарктиде откололся огромный айсберг: он больше Киева – карта, фото, видео

СПРАВКА. Морские слоны – семейство настоящих тюленей. Называются так из-за хоботообразного носа у самцов и своих крупных размеров. Самцы могут достигать 6,5 метров, самки – 3,5. Вес морских слонов – до четырех и более тонн.

22 марта украинцы разбудили спящего кита в океане у берегов Антарктиды. Гигант был не особо рад.

30 марта украинцы повстречали в Антарктиде "опасного хищника" – морского леопарда.

Смотрите также: Больше Нью-Йорка. Новый айсберг-гигант в Антарктиде сняли из космоса – спутниковые фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.