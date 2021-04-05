Украинцы встретили в Антарктиде морского слона. Он не был особо приветливым – фото
Украинские полярники встретили в Антарктиде морского слона. Об этом сообщил в Facebook член 25-й Украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.
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По словам Прокопчука, полярники хорошо знают тюленей Уэддела, часто встречают у станции имени Вернадского тюленей-крабоедов, а во время выездов почти всегда видят морских котиков и иногда – морских леопардов.
"А иногда мы даже видим южного морского слона. Как, например, сегодня. Этот молодой тюлень был спокойным и не обращал на нас внимание", – написал полярник.
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