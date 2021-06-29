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29.06.2021, 09:55

"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото

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"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото
"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото
"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото

Вчера в Киеве заметили облако, напоминающее "гриб" от ядерного взрыва. В Укргидрометцентре говорят, что это – кучево-дождевое облако, достигшее необходимой для такого эффекта высоты.

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Синоптики отмечают, что кучево-дождевое облако в Киеве достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", – объяснили в Укргидрометцентре.

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Теги: киев, погода, Укргидрометцентр, облако, ядерный гриб
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