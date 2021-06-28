На неделе жара в Украине немного ослабнет, пройдут дожди и грозы: карта погоды

До следующих выходных в Украине продержится жара, но не такая сильная, как на прошлой неделе, ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 28 июня, на западе и в центре Украины +24..+27, в Закарпатской области +27..+29, в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской и Полтавской +23..+25. На востоке и юге +26..+30. В центральных и восточных областях пройдут дожди и грозы.

Во вторник, 29 июня, и в среду, 30 июня, в западных областях +26..+29, в Закарпатской области до +32, в центральных, восточных и южных областях +25..+28. В центральных и восточных областях – дожди и грозы, в западных областях дожди и грозы начнутся 30 июня.

В четверг, 1 июля, на западе +26..+28, в центре и на востоке +26..+29, на юге +28..+30. По всей Украине, кроме Крыма, – дожди и грозы.

В пятницу, 2 июля, в западных областях +23..+25, в центральных +25..+29, в восточных и южных +28..+30. Дожди и грозы ожидаются по всей Украине, кроме Крыма.

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Денис Юдин

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