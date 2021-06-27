Град под Киевом с куриное яйцо и потоп в Одессе. Чем "радует" лето украинцев: фото, видео

Лето продолжает удивлять украинцев. Вначале холодные дни начала июня сменились аномальной жарой, а теперь отдельные области Украины заливают дожди, а местами даже идет град. Фото и видео с места событий пользователи выкладывают в соцсети и на YouTube.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В частности, сегодня ночью в Боярке под Киевом жители могли наблюдать настоящий, притом немелкий, град. На фотографиях, сделанных местными, видно, что его размер достигает параметров спичечного коробка или куриного яйца, а отдельные градины напоминают по форме шампиньоны.

Тем временем, в Одессе из-за масштабного ливня затопило целые районы, а в аэропорту – не смогли приземлиться четыре авиарейса, им пришлось садиться в Кишиневе и Констанцу, пишет Думская.

В Крыму выпала трехмесячная норма осадков: залило Керчь, Ялту и другие города.

Читайте также: На Львов обрушилась сильная буря. Отключен свет, людей просят быть дома – фото и видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.