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Град под Киевом с куриное яйцо и потоп в Одессе. Чем "радует" лето украинцев: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 09:45
Град под Киевом с куриное яйцо и потоп в Одессе. Чем
Град размером с яйцо (источник - facebook.com_kiyivshina.NEWS)

Лето продолжает удивлять украинцев. Вначале холодные дни начала июня сменились аномальной жарой, а теперь отдельные области Украины заливают дожди, а местами даже идет град. Фото и видео с места событий пользователи выкладывают в соцсети и на YouTube.

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В частности, сегодня ночью в Боярке под Киевом жители могли наблюдать настоящий, притом немелкий, град. На фотографиях, сделанных местными, видно, что его размер достигает параметров спичечного коробка или куриного яйца, а отдельные градины напоминают по форме шампиньоны.

Тем временем, в Одессе из-за масштабного ливня затопило целые районы, а в аэропорту – не смогли приземлиться четыре авиарейса, им пришлось садиться в Кишиневе и Констанцу, пишет Думская.

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Дарья Мостовая
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