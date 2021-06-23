Потоп в Крыму. 18 июня выпала трехмесячная норма осадков – это рекорд для Украины

18 июня во время аномальных дождей в оккупированном Крыму выпала трехмесячная доза осадков – это рекорд для Украины. Об этом сообщает в Facebook Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, 18 июня на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано 295 мм осадков за сутки, что соответствует трем месячным нормам.

Это на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, зафиксированного 2 сентября 1991 года на метеоплощадках Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории – тогда выпало 278 мм осадков.

18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.

Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.