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Потоп в Крыму. 18 июня выпала трехмесячная норма осадков – это рекорд для Украины

23.06.2021, 19:37
Потоп в Крыму. 18 июня выпала трехмесячная норма осадков – это рекорд для Украины - Фото
Фото: Facebook/CGO.Official

18 июня во время аномальных дождей в оккупированном Крыму выпала трехмесячная доза осадков – это рекорд для Украины. Об этом сообщает в Facebook Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Как отмечается, 18 июня на метеорологической станции Ай-Петри было зафиксировано 295 мм осадков за сутки, что соответствует трем месячным нормам.

Это на 17 мм больше предыдущего климатического рекорда Украины, зафиксированного 2 сентября 1991 года на метеоплощадках Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории – тогда выпало 278 мм осадков.

  • 18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.
  • Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки. Пострадали Феодосия, Ленинский и Кировский районы. Частично был отключен свет, связь и интернет.
Наталия Медведева
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Крым рекорд наводнение ялта керчь
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