UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ялте из-за потопа один человек погиб, 18 пострадали. В Кабмине обвиняют оккупантов

19.06.2021, 17:45
В Ялте из-за потопа один человек погиб, 18 пострадали. В Кабмине обвиняют оккупантов - Фото
Фото: ua.krymr.com

В оккупированной Россией Ялте из-за дождей из берегов вышла река Водопадная, затопив город. Один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали. В Минреинтеграции заявили, что причина ситуации — в том числе в преступных действиях оккупационной администрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации Крым.Реалии, подтоплены десятки домов. Некоторых жителей пришлось эвакуировать.

Дождевой водой подмыло опоры системы газоснабжения среднего давления, из-за чего без газоснабжения остались 60 абонентов.

Обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередач, в результате чего 2 700 человек остались без электроснабжения.

Ялтинцев также предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

Полностью затопило Ялтинский крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось. Об этом изданию сообщил директор заведения Виктор Жиленко.

"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют", – сказал он.

По словам директора, 90% животных успели эвакуировать в Алушту.

"И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", – сказал Жиленко.

В Минреинтеграции заявили, что ситуация во многом вызвана преступными действиями российской оккупационной администрации.

"Аномальная количество осадков может выпасть в любом месте. Это природа. Но обеспечение безопасности населения – это исключительная ответственность оккупационной власти. Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители оккупационной администрации пытаются играть в "деда Мазая" на камеру вместо реальной помощи людям", – сказал замминистра Игорь Яременко.

Также он подчеркнул, что разрушительные последствия непогоды в значительной степени вызваны именно действиями оккупационных властей.

"Тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч человек из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их потребностей, сопровождалось масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов – это военные преступления, которые привели к нарушению экологического баланса", – сказал замминистра.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым дождь ялта Минреинтеграции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 