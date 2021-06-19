В Ялте из-за потопа один человек погиб, 18 пострадали. В Кабмине обвиняют оккупантов

В оккупированной Россией Ялте из-за дождей из берегов вышла река Водопадная, затопив город. Один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали. В Минреинтеграции заявили, что причина ситуации — в том числе в преступных действиях оккупационной администрации.

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По информации Крым.Реалии, подтоплены десятки домов. Некоторых жителей пришлось эвакуировать.

Дождевой водой подмыло опоры системы газоснабжения среднего давления, из-за чего без газоснабжения остались 60 абонентов.

Обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередач, в результате чего 2 700 человек остались без электроснабжения.

Ялтинцев также предупредили об отключении водоснабжения в городе, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

Полностью затопило Ялтинский крокодиляриум, часть животных эвакуировать не удалось. Об этом изданию сообщил директор заведения Виктор Жиленко.

"У нас все в порядке, только крокодилы гуляют", – сказал он.

По словам директора, 90% животных успели эвакуировать в Алушту.

"И какая-то часть, которые могут спастись и существовать в холодной воде, остались там. Затопило до самого потолка. В здание пока не можем попасть. Сверху осталась небольшая прослойка воздуха, надеемся, что все нормально. Погибших животных нет", – сказал Жиленко.

В Минреинтеграции заявили, что ситуация во многом вызвана преступными действиями российской оккупационной администрации.

"Аномальная количество осадков может выпасть в любом месте. Это природа. Но обеспечение безопасности населения – это исключительная ответственность оккупационной власти. Судя по материалам, которые мы видим в СМИ и соцсетях, руководители оккупационной администрации пытаются играть в "деда Мазая" на камеру вместо реальной помощи людям", – сказал замминистра Игорь Яременко.

Также он подчеркнул, что разрушительные последствия непогоды в значительной степени вызваны именно действиями оккупационных властей.

"Тотальная милитаризация полуострова, ввоз в Крым сотен тысяч человек из России, строительство военной и гражданской инфраструктуры для их потребностей, сопровождалось масштабным уничтожением уникальных зеленых насаждений и ландшафтов – это военные преступления, которые привели к нарушению экологического баланса", – сказал замминистра.

17 июня в оккупированной Керчи выпала полуторамесячная норма осадков, улицы города затопило.

18 июня стало известно о сложной ситуации в Ялте.

Вадим Ребрина

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