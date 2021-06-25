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На Львов обрушилась сильная буря. Отключен свет, людей просят быть дома – фото и видео видео

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25.06.2021, 19:03
Поваленное дерево (Фото - пресс-служба Львовского горсовета)
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Во Львове из-за сильных ливней и бури затопило улицы и повалило деревья. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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По данным местных властей, по состоянию на 17:30 пятницы, 25 июня, в городе повалено 55 деревьев и зафиксировано шесть порывов сетей электротранспорта. Также упало пять опор Львовоблэнерго.

Была информация о затоплении многих улиц, но в горсовете утверждают, что вода уже "уходит".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и избегать мест у конструкций и деревьев.

Из-за непогоды во Львове отключили электричество, потому перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео последствий непогоды.

 

Авторы фото и видео сообщают, что улицы Львова затопило водой, и находиться в центре сейчас опасно.

Также в сети появилось видео, снятое около 17:00 накануне бури. Небо затянуло черными тучами, и создавалось впечатление, будто на момент съемки была глубокая ночь.

 

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Оксана Житнюк
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Львов погода ураган шторм
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