Во Львове из-за сильных ливней и бури затопило улицы и повалило деревья. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным местных властей, по состоянию на 17:30 пятницы, 25 июня, в городе повалено 55 деревьев и зафиксировано шесть порывов сетей электротранспорта. Также упало пять опор Львовоблэнерго.

Была информация о затоплении многих улиц, но в горсовете утверждают, что вода уже "уходит".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и избегать мест у конструкций и деревьев.

Из-за непогоды во Львове отключили электричество, потому перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео последствий непогоды.

Авторы фото и видео сообщают, что улицы Львова затопило водой, и находиться в центре сейчас опасно.

Также в сети появилось видео, снятое около 17:00 накануне бури. Небо затянуло черными тучами, и создавалось впечатление, будто на момент съемки была глубокая ночь.

В Украину пришел антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будет высокая температура с кратковременными локальными дождями и грозами.

22 июня Киев накрыла песчаная буря с Прикаспия. Полоса пыли и песка пошла через Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Черниговскую области.

Вечером 24 июня по южному региону Чехии пронесся сокрушительный торнадо. Известно о 300 пострадавших и пяти погибших.

Смотрите также: Плывут машины и валятся деревья. Европу накрыло крупным градом и штормами – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.