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Пять погибших и сотни пострадавших. Сокрушительный торнадо пронесся по Чехии – видео видео

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25.06.2021, 10:12
Торнадо в Чехии (Скриншот из видео YouTube)
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По южному региону Чехии пронесся сокрушительный торнадо. Известно о 300 пострадавших и пяти погибших, передает Еxpress

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Торнадо произошел поздно вечером, 24 июня. Более 30 000 домов остались без электроэнергии.

Как сообщает ČT24, метеорологи назвали торнадо одним из самых мощных в истории Чехии. Скорость ветра достигла минимум 332 км/ч.

В пострадавших от стихии городах торнадо повалил деревья – они падали на дома, автомобили и прохожих. В одном из городов ветром перевернуло автобус. Спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.

Самые серьезные разрушения – в чешских городах  Бржецлав и Годонин.

Предварительно известно о 300 пострадавших и пяти погибших, но спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому цифра может возрасти.

Дополнено в 10:45. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на трагические новости о жертвах и разрушениях в Чехии.

"Мое сердце переживает за семьи, потерявшие своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина поддерживает наших чешских друзей в это непростое время", – написал он.

  • В Украину пришел антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будет высокая температура с кратковременными локальными дождями и грозами.
  • 22 июня Киев накрыла песчаная буря с Прикаспия. Полоса пыли и песка пошла через Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Черниговскую области.

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Оксана Житнюк
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