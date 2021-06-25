дополнено

По южному региону Чехии пронесся сокрушительный торнадо. Известно о 300 пострадавших и пяти погибших, передает Еxpress.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Торнадо произошел поздно вечером, 24 июня. Более 30 000 домов остались без электроэнергии.

Как сообщает ČT24, метеорологи назвали торнадо одним из самых мощных в истории Чехии. Скорость ветра достигла минимум 332 км/ч.

В пострадавших от стихии городах торнадо повалил деревья – они падали на дома, автомобили и прохожих. В одном из городов ветром перевернуло автобус. Спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.

Самые серьезные разрушения – в чешских городах Бржецлав и Годонин.

Предварительно известно о 300 пострадавших и пяти погибших, но спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому цифра может возрасти.

Дополнено в 10:45. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на трагические новости о жертвах и разрушениях в Чехии.

"Мое сердце переживает за семьи, потерявшие своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Украина поддерживает наших чешских друзей в это непростое время", – написал он.

В Украину пришел антициклон ZOE – он принес сухую, малооблачную и жаркую погоду. По прогнозам синоптиков, всю неделю в большинстве областей будет высокая температура с кратковременными локальными дождями и грозами.

22 июня Киев накрыла песчаная буря с Прикаспия. Полоса пыли и песка пошла через Полтавскую, Киевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Черниговскую области.

Смотрите также: Плывут машины и валятся деревья. Европу накрыло крупным градом и штормами – видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.