На испытательном космодроме частной космической компании SpaceX в американском штате Техас быстрыми темпами идет постройка инфраструктуры для орбитальных запусков и подготовка тест-образца корабля "Старшип" с первой ступенью "Супер Хэви" к нему.

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Огромный ускоритель Super Heavy BN4 с 29 двигателями Raptor вчера переместили к месту старта – за процессом наблюдали десятки фотографов и зевак.

Так в представлении дизайнера @ErcXspace будет выглядеть футуристическая посадка Super Heavy с ловлей его "руками" установки, которую назвали "Мехазилла". Глава компании Илон Маск в комментариях отметил, что видео "очень близко к реальности":

По его словам, захват ускорителя будет происходить чуть в стороне от стартового стола, чтобы избежать повреждения инфраструктуры на случай неудачи.

В ангаре тем временем готовят корабль Starship SN20: облицовывают его теплозащитной плиткой:

На Starship уже установили шесть двигателей:

Кроме того, известный среди любителей космоса энтузиаст Тим "Everyday Astronaut" Додд записал полноценное интервью с Маском на космодроме, которое выложит в трех частях с видео экскурсии по Starbase. Вчера появился первый эпизод:

Огромная скорость, потоки плазмы и шлейф. Анимация, как Starship будет сходить с орбиты.

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Фото и видео: [email protected], @Elon Musk, @austinbarnard45, @SpxAdrian, SPadre/ZastenX

Евгений Пилипенко

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