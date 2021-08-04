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Super Heavy выкатили к месту запуска. Илон Маск провел экскурсию по космодрому – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2021, 08:35
Фото: Elon Musk/Twitter
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На испытательном космодроме частной космической компании SpaceX в американском штате Техас быстрыми темпами идет постройка инфраструктуры для орбитальных запусков и подготовка тест-образца корабля "Старшип" с первой ступенью "Супер Хэви" к нему.

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Огромный ускоритель Super Heavy BN4 с 29 двигателями Raptor вчера переместили к месту старта – за процессом наблюдали десятки фотографов и зевак.

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его (Elon Musk/Twitter)

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его (Elon Musk/Twitter)

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его (Elon Musk/Twitter)

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его (Elon Musk/Twitter)

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его (Elon Musk/Twitter)

Так в представлении дизайнера @ErcXspace будет выглядеть футуристическая посадка Super Heavy с ловлей его "руками" установки, которую назвали "Мехазилла". Глава компании Илон Маск в комментариях отметил, что видео "очень близко к реальности":

По его словам, захват ускорителя будет происходить чуть в стороне от стартового стола, чтобы избежать повреждения инфраструктуры на случай неудачи.

В ангаре тем временем готовят корабль Starship SN20: облицовывают его теплозащитной плиткой:

Фото: Elon Musk/Twitter

Фото: Elon Musk/Twitter

На Starship уже установили шесть двигателей:

Фото: Elon Musk/Twitter

Кроме того, известный среди любителей космоса энтузиаст Тим "Everyday Astronaut" Додд записал полноценное интервью с Маском на космодроме, которое выложит в трех частях с видео экскурсии по Starbase. Вчера появился первый эпизод:

Читайте также: На МКС зафиксировали сбой связи между модулями Звезда и Наука

Фото и видео: [email protected], @Elon Musk, @austinbarnard45, @SpxAdrian, SPadre/ZastenX

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос ракета ступень ускоритель starship Super Heavy starbase
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