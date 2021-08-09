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Маск определился с задачей-минимумом на первый полет Starship/Super Heavy в космос – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 14:09
Илон Маск (скриншот из видеозаписи)
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"Не взорваться на пути на орбиту" – такая минимальная цель у SpaceX на первый испытательный орбитальный полет корабля Starship на ускорителе Super Heavy. Об этом в интервью блогеру Тиму Додду рассказал во время экскурсии по полигону Starbase в Техасе глава компании Илон Маск.

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"По правде, даже если ускоритель сделает свою работу, а с кораблем что-то пойдет не так, я все равно буду считать это хорошим прогрессом", – сообщил он.

Секунду спустя Маск сказал: "Если уж совсем начистоту, то если мы взлетим, не взорвав стартовый стол, который заменить намного труднее, чем ускоритель, будем считать это победой. Пожалуйста, не взрывайся на столе. Вот мои переживания №1".

Если все пойдет, как запланировано, глава SpaceX рассчитывает, что Super Heavy выведет Starship на орбиту, переориентируется для вхождения в атмосферу, снова включит двигатели для торможения – и упадет в обозначенный участок залива в ~35 км от точки запуска.

Смотрите видео: Первый успешный полет Starship на высоту 10 км – и посадка

Предполагается, что Starship достигнет орбитальной скорости и орбиты с <80 км в перигее, затем пролетит расчетное расстояние и также упадет в воду в 100 км на север от Гавайев.

Возвращать корабль и ускоритель для повторного использования, как это делается с первой ступенью Falcon 9 и капсулой корабля Dragon, в компании пока не планируют. Сейчас – только тесты и сбор телеметрии, а также, в лучшем случае, симуляция посадки.

В будущем SpaceX надеется ловить Super Heavy на финальной фазе посадки "руками" огромной башни MechaZilla, которую возведут на стартовой площадке.

По словам Маска, это и другие ноу-хау – "идеи в процессе развития", и если они окажутся ошибочными, трагедии не будет, ведь "все ошибаются, и я тоже": такова его инженерная философия.

Кроме того, на Starship не будет системы аварийного спасения: на Луне и Марсе, для чего корабль в основном и готовят, некуда будет спасать людей, если что-то пойдет не так. Вместо САС, говорит Маск, "старшип" совершит множество полетов, во время которых инженеры выловят технологических "блох" и сделают систему максимально безопасной.

Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос ракета ступень starship ускоритель Super Heavy starbase
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