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SpaceX | Космический корабль "Устойчивость" везет астронавтов на Землю: трансляция с высоты 400 км видео

02.05.2021, 02:10
Корабль Crew Dragon (фото — NASA)
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С орбитальной станции на Землю возвращается экипаж полугодичной миссии Crew-1, которую частная компания SpaceX выполняет вместе с Аэрокосмическим управлением США (NASA).

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На борту корабля Crew Dragon "Resilience" домой летят американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (все NASA), а также японец Соичи Ногути от JAXA.

15 ноября 2020 года их подбросила на работу в космос ракета Falcon 9.

Коллаж: NASA

В 03:35 корабль автоматически отчалит, осуществит серию маневров, чтобы отойти от станции, сбросит ненужный отсек с мусором, и после этого начнет тщательно выверенный выход на траекторию спуска.

Ориентировочно в 09:57 утра многоразовая капсула "Resilience" с экипажем должна на парашютах приводниться в Мексиканском заливе к югу от Панама-Сити (Флорида). В момент спуска в этой точке будет ночь.

Crew Dragon еще ни разу не спускали в темное время суток. До сих пор в истории космонавтики было лишь два случая, когда капсулу с экипажем приводняли в темноте.

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Тем временем на днях Конгресс США утвердил кандидатуру Била Нельсона на должность директора NASA. В 1986 году он совершил космический полет на шаттле STS-61C "Колумбия", позднее начал карьеру политика и в 2001—2019 годах был сенатором от Флориды.

Фото: NASA/Bill Ingalls
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Евгений Пилипенко
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