Гуманоидный робот и суперкомпьютер Dojo: Маск и разработчики анонсировали новинки Tesla
Генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал появление прототипа гуманоидного робота Tesla Bot, который должен будет, по задумке, облегчить жизнь человечеству – выполнять "опасные, повторяющиеся и скучные задания". Об этом он и инженеры компании рассказали на мероприятии AI Day.
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По словам Маска, андроид, которого сделают с человеческой внешностью, обучат работе в тех сферах, которые "людям не по нраву". Насколько робот будет похожим на человека, и насколько эффективно его делать в гуманоидном формате, он не уточнял.
Внедрение таких роботов на производстве или в других сферах жизни будет иметь серьезный экономический выхлоп, считает бизнесмен-миллиардер.
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Кроме того, сотрудники Tesla показали на мероприятии микросхему D1 для нового поколения своего суперкомпьютера Dojo для дальнейшей разработки софта под автоматизированную систему вождения автомобиля и обучения сетей искусственного интеллекта в центрах обработки данных.
В чипе используется 7-нанометровый процесс с вычислительной мощностью 362 терафлопс. Как рассказали разработчики, они поместят 25 таких микросхем на одну "тренировочную плитку", после чего объединят 120 таких плиток в серверных шкафах – и так добиваются мощности более чем в 1 экзафлопс.
По словам создателей чипа, эта технология Tesla "будет самым быстрым компьютером для обучения искусственного интеллекта" – и будет запущена в 2022 году.
- 27 мая 2021 года FT писала, что Tesla рассматривает возможность покупки завода по производству микрочипов.
- В начале июля Tesla установила рекорд по поставкам автомобилей за квартал, а в конце этого месяца прибыль Tesla впервые в истории превысила $1 млрд.
- Неделю назад Маск перечислил компании, создавшие для Tesla дефицит микрочипов.
- По словам Маска, зарядки Tesla будут доступны для других электрокаров.
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