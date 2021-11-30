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В Раду проходят девять партий. Евросолидарность, СН и Батьквищина лидируют – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 17:16
В Раду проходят девять партий. Евросолидарность, СН и Батьквищина лидируют – опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В свежем рейтинге Киевского международного института социологии лидируют Европейская солидарность и Слуга народа – разница в их результатах в рамках статистической погрешности. Также в тройке лидеров представлена Батьквищина – у нее разница с СН тоже в пределах статистической погрешности. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у исследования был заказчик, но назвать он его не может.

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Данный опрос проводился методом телефонного интервью. Социологи акцентируют на том, что метод исследования влияет на результаты. В КМИС заявляют, что респонденты, опрошенные по телефону, "более состоятельные, имеют несколько более высокий уровень образования и более активны", чем респонденты, опрошенные лично.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках - данные опроса КМИС на конец октября методом интервью лицом к лицу):

1. Европейская солидарность – 17,1% (15,1% );

2. Слуга народа – 15% (18,3% );

3. Батькивщина – 13,3% (15,4%);

4. Условная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 9,9% (4,5%);

5. ОПЗЖ – 9,2% (17%);

6. Сила и честь – 6,7% (5,6%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 5,7% (3,6%);

8. Радикальная партия5,4% (4,5%);

9. Партия Наши Евгения Мураева 5,3% (2,3%).

Читайте также: Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы попасть в Раду есть у Удара (4,5%).

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В Раду проходят девять партий. Евросолидарность, СН и Батьквищина лидируют – опрос КМИС

Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 октября среди 1203 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,7% для показателей около 25%, не более 2,1% для показателей около 12% и не более 1,4% для показателей около 5%. 

  • Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.   
  • Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.
Оксана Житнюк
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Слуга народа рейтинг опрос кмис социология Евросолидарность ОПЗЖ
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