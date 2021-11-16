СН и Евросолидарность возглавляют рейтинг. В Раду проходят еще шесть партий – опрос
Слуга народа и Европейская солидарность возглавляют рейтинг, еще шесть партий набирают более 5% поддержки и проходят в Верховную Раду. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг за середину ноября.
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Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 4-9 ноября):
- Слуга народа – 18,0% (17,3%);
- Евросолидарность – 13,9% (14%);
- ОПЗЖ – 10,7% (11%);
- Батькивщина – 10,1% (12,2%);
- "Партия Разумкова" – 7,9% (6,8%);
- Сила и честь – 6,4% (5,8%);
- Партия Мураева "Наши" – 5,5% (4,9%);
- Украинская стратегия Гройсмана – 5,0% (5,2%);
- Радикальная партия – 4,5% (4,8%);
- УДАР Виталия Кличка – 3,7% (3,1%).
С 10 по 13 ноября 2021-го социологи опросили по телефону 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%.
LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.
- Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.
- Опроса Центра Разумкова на середину октября: СН – 21,6%, Евросолидарность – 15,8%, ОПЗЖ – 12,9%.
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