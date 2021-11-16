СН и Евросолидарность возглавляют рейтинг. В Раду проходят еще шесть партий – опрос

Слуга народа и Европейская солидарность возглавляют рейтинг, еще шесть партий набирают более 5% поддержки и проходят в Верховную Раду. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг за середину ноября.

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Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 4-9 ноября):

С 10 по 13 ноября 2021-го социологи опросили по телефону 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%.

LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.

Опроса Центра Разумкова на середину октября: СН – 21,6%, Евросолидарность – 15,8%, ОПЗЖ – 12,9%.

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Елизавета Кумбер

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