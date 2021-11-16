UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СН и Евросолидарность возглавляют рейтинг. В Раду проходят еще шесть партий – опрос

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 11:40
СН и Евросолидарность возглавляют рейтинг. В Раду проходят еще шесть партий – опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа и Европейская солидарность возглавляют рейтинг, еще шесть партий набирают более 5% поддержки и проходят в Верховную Раду. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг за середину ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 4-9 ноября):

  1. Слуга народа – 18,0% (17,3%);
  2. Евросолидарность – 13,9% (14%);
  3. ОПЗЖ – 10,7% (11%);
  4. Батькивщина – 10,1% (12,2%);
  5. "Партия Разумкова" – 7,9% (6,8%);
  6. Сила и честь – 6,4% (5,8%);
  7. Партия Мураева "Наши" – 5,5% (4,9%);
  8. Украинская стратегия Гройсмана – 5,0% (5,2%);
  9. Радикальная партия – 4,5% (4,8%);
  10. УДАР Виталия Кличка3,7% (3,1%).

Скриншот: группа Рейтинг

Скриншот: группа Рейтинг

С 10 по 13 ноября 2021-го социологи опросили по телефону 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2%.

LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

  • Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.   
  • Опроса Центра Разумкова на середину октября: СН – 21,6%, Евросолидарность – 15,8%, ОПЗЖ – 12,9%.

Читайте также: Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Но отрыв во втором туре сократился – опрос

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа рейтинг опрос социология Евросолидарность ОПЗЖ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 