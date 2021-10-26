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В Раду проходят шесть партий, Слуга народа обгоняет Евросолидарность на 6% – опрос

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 13:19
В Раду проходят шесть партий, Слуга народа обгоняет Евросолидарность на 6% – опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В рейтинге партий лидирует Слуга народа – она обходит Европейскую солидарность почти на 6%. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в середине октября 2021 года.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса Центра Разумкова на конец июля – начало августа):

1. Слуга народа – 21,6% (26,6%);

2. Европейская солидарность – 15,8% (17%);

3. ОПЗЖ – 12,9% (16,2%);

4. Батькивщина – 11,1% (11,4%);

5. Наши (Евгений Мураев) – 6,4% (летом в рейтинге был представлен Оппозиционный блок, 0,7%);

6. Сила и честь – 6% (5,9%).

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы оказаться в Раде есть у Украинской стратегии Гройсмана (3,8%) и Гражданской позиции (2,9%).

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В Раду проходят шесть партий, Слуга народа обгоняет Евросолидарность на 6% – опрос

Опрос проводился с 14 по 20 октября методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2018 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%. Опрос был проведен при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

  • Опрос Рейтинга на начало сентября: СН - 25,8%, Евросолидарность – 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина – 10,6%.
  • Опрос КМИС на середину октября: Евросолидарность – 15,7% СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.

Читайте также: Президентский рейтинг. У Зеленского резкий обвал, но в списках появился Разумков – опрос

Оксана Житнюк
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опрос рейтин центр Разумкова Слуга народа Евросолидарность ОПЗЖ электорат социология
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