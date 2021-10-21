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Слуга народа потеряла первое место, уступив Евросолидарности: рейтинг партий от КМИС

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 10:41
Слуга народа потеряла первое место, уступив Евросолидарности: рейтинг партий от КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В рейтинге партий лидируют Европейская солидарность и Слуга народа, при этом партия пятого президента Петра Порошенко впервые за долгое время с незначительным отрывом от СН заняла первое место. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии. Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса был заказчик, однако назвать он его не может.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса КМИС на сентябрь):

1. Европейская солидарность – 15,7% (17,4% );

2. Слуга народа – 15,5% (20%);

3. Батькивщина – 13,6% (10,8%);

4. ОПЗЖ – 13% (11,6%);

5. Сила и честь – 8,6% (7,8%);

6. Оппозиционный блок (партия Наши) – 5,7% (5,5%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 5,6% (5%);

8. Радикальная партия – 5,6% (5%).

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы оказаться в Раде есть у Свободы (4,4%).

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Слуга народа потеряла первое место, уступив Евросолидарности: рейтинг партий от КМИС

В КМИС уточнили, что в списках опроса были Самопомощь, Гражданская позиция и Национальный корпус -  они добавлены в таблице в "другое". 

Опрос проводился по телефону с 15 по 18 октября среди 1200 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 3,2% (для показателей около 50%) до 1,4% (для показателей около 5%).

  • Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа: СН - 26,6%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.
  • Опрос Рейтинга на начало сентября: СН - 25,8%, Евросолидарность – 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина – 10,6%.

Читайте также: Президентский рейтинг. У Зеленского резкий обвал, но в списках появился Разумков – опрос

Оксана Житнюк
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верховная рада Слуга народа выборы опрос социология европейская солидарность
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