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Рейтинг партий. Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ в тройке лидеров – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 14:49
Рейтинг партий. Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ в тройке лидеров – опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Первое и второе места в рейтинге партий делят Слуга народа и Европейская солидарность, а ОПЗЖ попала в тройку. Об этом говорят данные опроса, проведенного в середине сентября 2021 года Киевским международным институтом социологии.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные опроса КМИС на июнь):

1. Слуга народа – 20% (20,3%);

2. Европейская солидарность – 17,4% (18,5%);

3. ОПЗЖ – 11,6% (11,9%);

4. Батькивщина – 10,8% (12%);

5. Сила и честь – 7,8% (7,2%);

6. Оппозиционный блок – 5,5% (4,2%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 5% (4,2%);

8. Радикальная партия – 5% (4,2%).

9. Партия Шария – 3,5% (3,4%).

Остальные партии не преодолевают 5% барьер для прохождения в Раду с учетом погрешности опроса.

Рейтинг партий. Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ в тройке лидеров – опрос КМИС

При этом поддержка партии Слуга народа по всей Украине практически одинаковая (на западе – 20,9%, в центре – 19,3%, на юге – 20,4%, на востоке – 19,4%).

Поддержка Европейской солидарности на западе и в центре составила 22% и 19,5%, а на юге и востоке – 13,3% и 9%.

Батькивщину на западе поддерживают 12,3%, в центре – 12%, на юге – 10,6%, на востоке – 4,8%.

Поддержку ОПЗЖ на западе страны высказали 2,1% опрошенных, в центре – 8%, на юге – 16,3%, а на востоке – 32,7%.

Рейтинг партий. Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ в тройке лидеров – опрос КМИС

Руководитель КМИС Владимир Панитто сказал LIGA.net, что у опроса не было спонсоров – это регулярное исследование, которое КМИС проводит за свои деньги и публикует три-четыре раза в год.

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Опрос КМИС был проведен 10-15 сентября 2021 года методом телефонного интервью. Опрошены 2002 респондента возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,4% для результатов, близких к 50%, 2,1% – для результатов, близких к 25%, 1,5% – для результатов, близких к 10%, 1,1% – для результатов, близких к 5%.

  • Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа: СН - 26,6%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.
  • Опрос Рейтинга на начало сентября: СН - 25,8%, Евросолидарность – 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина – 10,6%.

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Оксана Житнюк
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Слуга народа рейтинг опрос Батькивщина кмис социология европейская солидарность ОПЗЖ
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