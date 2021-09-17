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Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 13:58
Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам - Фото
Избирательный участок (Фото: пресс-служба КГГА)

В конце весны – начале лета в 12 из 24 областных центров и крупнейших городов Украины в электоральном рейтинге лидировала Слуга народа, Евросолидарность и ОПЗЖ брали по пять первых мест. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг с 12 мая по 3 июня 2021 года.

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Слуга народа получает первое место по симпатиям определившихся с выбором избирателей на предполагаемых парламентских выборах в шести областных центрах центральной части Украины: Житомире, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Сумах и Полтаве. На западе президентская партия лидирует в Ужгороде, Хмельницком и Черновцах, на юго-востоке – в Херсоне, Запорожье и Днепре.

Европейская солидарность занимает первое место в четырех областных центрах на западе: Львове, Тернополе, Ровно и Луцке, – и в Киеве.

ОПЗЖ лидирует на юго-востоке: в Одессе, Николаеве, Харькове, Северодонецке и Мариуполе.

В Ивано-Франковске первое место занимает Свобода, в Виннице – Украинская стратегия Гройсмана.

Из пяти парламентских партий Батькивщина и Голос не получают ни одного первого места в крупных городах. Батькивщина занимает второе место в Чернигове, Голос – третье во Львове.

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Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Слуга народа лидирует, у Батькивщины нет первых мест: опрос Рейтинга по областным центрам

Опрос проведен Группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 24 городах Украины, методом личного интервью опрошены 19 196 человек (по 800 человек в каждом городе) в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность для одного города не превышает 3,5%.

  • Опрос КМИС за начало июня по всей Украине: СН – 20,3%, Евросолидарность – 18,5%, Батькивщина – 12%, ОПЗЖ – 11,9%.
  • Опрос Рейтинга по Киеву на начало июля: СН – 24,5%, Евросолидарность – 19,7%, УДАР – 10,8%.
  • Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа по всей стране: СН - 26,6%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.
  • Опрос Рейтинга на начало сентября по всей стране: СН - 25,8%, Евросолидарность – 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, Батькивщина – 10,6%.

Читайте также: Рейтинг Зеленского вырос, Порошенко отстает более, чем в два раза – опрос Рейтинга

Денис Юдин
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Слуга народа свобода опрос группа рейтинг европейская солидарность Украинская стратегия Гройсмана ОПЗЖ
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