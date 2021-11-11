СН и Евросолидарность лидируют в рейтинге, "партия Разумкова" проходит в Раду – опрос
Слуга народа и Европейская солидарность возглавляют рейтинг партий, потенциальная партия экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова также проходит в Верховную Раду. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг на начало ноября.
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Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 21-23 октября):
1. Слуга народа – 17,3% (20,4%);
2. Евросолидарность – 14% (15,8%);
3. Батькивщина – 12,2% (10,9%);
4. ОПЗЖ – 11% (12%);
5. "Партия Разумкова" – 6,8% (не было в списках);
6. Сила и честь – 5,8% (6,4%);
7. Украинская стратегия Гройсмана – 5,2% (5,3%);
8. Партия Мураева Наши – 4,9% (6,3%);
9. Радикальная партия – 4,8% (4,8%);
10. Свобода – 3,3% (2,9%).
С 4 по 9 ноября социологи опросили по телефону 5000 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.
- Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.
- В сентябре Разумков со скандалом был отправлен в отставку с поста спикера Рады. Это произошло на фоне разногласий из-за закона об олигархах с руководством СН и президентом Владимиром Зеленским.
- После отставки Разумков намекнул на президентские амбиции и создал межфракционное объединение из 25 депутатов Разумная политика, большинство членов МФО – нардепы Слуги народа.
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