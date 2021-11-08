Разумков показал список нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение
Бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика и опубликовал список нардепов, которые в него войдут. Перечень из 25 человек Разумков разместил в Telegram.
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Разумков показал фото своего обращения к спикеру Рады Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения, в которое войдет 21 нардеп от Слуги народа:
- Владимир Козак;
- Василий Мокан;
- Роман Соха;
- Нелли Яковлева;
- Оксана Дмитриева;
- Валерий Божик;
- Дмитрий Микиша;
- Артем Дмитрук;
- Ольга Саладуха;
- Александр Бакумов;
- Олег Воронько;
- Ольга Коваль;
- Дарья Володина;
- Роман Бабий;
- Михаил Новиков;
- Алина Загоруйко;
- Константин Касай;
- Дмитрий Гурин;
- Михаил Крячко;
- Евгений Петруняк;
- Иван Юнаков.
Также в МФО войдут два нардепа от Батькивщины: Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.
Среди внефракционных – исключенная из СН Людмила Буймистер и сам Разумков, хотя себя он внес в список как "01".
Экс-спикер сообщил, что обращение о создании межфракционного объединения уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе Стефанчук должен официально объявить о его создании.
- 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. После он заявлял, что продолжит работать после отставки, соберет команду, а также намекнул на президентские амбиции.
- 26 октября, по данным соцопроса, Разумков вошел в топ-5 президентского рейтинга.
- 1 ноября Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "умном консерватизме".
- В руководстве Слуги народа считают, что если депутат фракции СН выйдет из нее и перейдет в потенциальную группу Разумкова, то он должен сложить мандат.
- 5 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика.
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