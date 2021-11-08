UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разумков показал список нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 10:29
Разумков показал список нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика и опубликовал список нардепов, которые в него войдут. Перечень из 25 человек Разумков разместил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Разумков показал фото своего обращения к спикеру Рады Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения, в которое войдет 21 нардеп от Слуги народа

- Владимир Козак;
- Василий Мокан;
- Роман Соха;
- Нелли Яковлева;
- Оксана Дмитриева;
- Валерий Божик;
- Дмитрий Микиша;
- Артем Дмитрук;
- Ольга Саладуха;
- Александр Бакумов;
- Олег Воронько;
- Ольга Коваль;
- Дарья Володина;
- Роман Бабий;
- Михаил Новиков;
- Алина Загоруйко;
- Константин Касай;
- Дмитрий Гурин;
- Михаил Крячко;
- Евгений Петруняк;
- Иван Юнаков.

Также в МФО войдут два нардепа от Батькивщины: Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

Среди внефракционных – исключенная из СН Людмила Буймистер и сам Разумков, хотя себя он внес в список как "01".

Экс-спикер сообщил, что обращение о создании межфракционного объединения уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе Стефанчук должен официально объявить о его создании.

Разумков показал список нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

Разумков показал список нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

Читайте также: Мотовиловец – за лишение мандата "слуг", которые захотят выйти из фракции ради Разумкова

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада объединение МФО Дмитрий Разумков Разумная политика
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 