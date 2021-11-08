Разумков показал список нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

Бывший спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков заявил о создании межфракционного объединения Разумная политика и опубликовал список нардепов, которые в него войдут. Перечень из 25 человек Разумков разместил в Telegram.

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Разумков показал фото своего обращения к спикеру Рады Руслану Стефанчуку о создании межфракционного объединения, в которое войдет 21 нардеп от Слуги народа:

- Владимир Козак;

- Василий Мокан;

- Роман Соха;

- Нелли Яковлева;

- Оксана Дмитриева;

- Валерий Божик;

- Дмитрий Микиша;

- Артем Дмитрук;

- Ольга Саладуха;

- Александр Бакумов;

- Олег Воронько;

- Ольга Коваль;

- Дарья Володина;

- Роман Бабий;

- Михаил Новиков;

- Алина Загоруйко;

- Константин Касай;

- Дмитрий Гурин;

- Михаил Крячко;

- Евгений Петруняк;

- Иван Юнаков.

Также в МФО войдут два нардепа от Батькивщины: Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

Среди внефракционных – исключенная из СН Людмила Буймистер и сам Разумков, хотя себя он внес в список как "01".

Экс-спикер сообщил, что обращение о создании межфракционного объединения уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе Стефанчук должен официально объявить о его создании.

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Оксана Житнюк

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