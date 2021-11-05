Мотовиловец – за лишение мандата "слуг", которые захотят выйти из фракции ради Разумкова

Если депутаты Слуги народа, избранные по списку партии, захотят выйти из фракции, чтобы объединиться с группой, которую намерен создать Дмитрий Разумков, они должны будут сложить мандат. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, пусть слагают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – сказал Мотовиловец.

Он отметил, что не будет голосовать за исключение из фракции депутатов-списочников Нелли Яковлевой и Василия Мокана, если они захотят выйти.

"Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами", – сказал Мотовиловец.

"Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Слагайте мандат", – добавил он.

1 ноября Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "разумном консерватизме".

Экс-глава МВД Арсен Аваков назвал Разумкова в числе потенциальных политиков, с которыми он мог бы вступить в альянс.

Сегодня стало известно, что Разумков создает межфракционное объединение "Разумная политика". В него, по словам пресс-секретаря экс-спикера, войдут около 25-ти народных депутатов, в том числе депутаты СН Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько. Межфракционное объединение не предполагает выхода его членов из своих фракций.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.