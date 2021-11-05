Мотовиловец – за лишение мандата "слуг", которые захотят выйти из фракции ради Разумкова
Если депутаты Слуги народа, избранные по списку партии, захотят выйти из фракции, чтобы объединиться с группой, которую намерен создать Дмитрий Разумков, они должны будут сложить мандат. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец.
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"Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, пусть слагают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – сказал Мотовиловец.
Он отметил, что не будет голосовать за исключение из фракции депутатов-списочников Нелли Яковлевой и Василия Мокана, если они захотят выйти.
"Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами", – сказал Мотовиловец.
"Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Слагайте мандат", – добавил он.
- 1 ноября Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "разумном консерватизме".
- Экс-глава МВД Арсен Аваков назвал Разумкова в числе потенциальных политиков, с которыми он мог бы вступить в альянс.
- Сегодня стало известно, что Разумков создает межфракционное объединение "Разумная политика". В него, по словам пресс-секретаря экс-спикера, войдут около 25-ти народных депутатов, в том числе депутаты СН Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько. Межфракционное объединение не предполагает выхода его членов из своих фракций.
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