UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мотовиловец – за лишение мандата "слуг", которые захотят выйти из фракции ради Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 23:26
Мотовиловец – за лишение мандата
Андрей Мотовиловец (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Если депутаты Слуги народа, избранные по списку партии, захотят выйти из фракции, чтобы объединиться с группой, которую намерен создать Дмитрий Разумков, они должны будут сложить мандат. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал первый замглавы фракции Андрей Мотовиловец.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, пусть слагают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее", – сказал Мотовиловец.

Он отметил, что не будет голосовать за исключение из фракции депутатов-списочников Нелли Яковлевой и Василия Мокана, если они захотят выйти.

"Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами", – сказал Мотовиловец.

"Если они хотят выйти сами, я проголосую за применение к ним императивного мандата. Слагайте мандат", – добавил он.

  • 1 ноября Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "разумном консерватизме".
  • Экс-глава МВД Арсен Аваков назвал Разумкова в числе потенциальных политиков, с которыми он мог бы вступить в альянс.
  • Сегодня стало известно, что Разумков создает межфракционное объединение "Разумная политика". В него, по словам пресс-секретаря экс-спикера, войдут около 25-ти народных депутатов, в том числе депутаты СН Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько. Межфракционное объединение не предполагает выхода его членов из своих фракций.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Слуга народа Дмитрий Разумков Андрей Мотовиловец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 