"Умный консерватизм". Разумков ответил, какую партию он собирается строить по идеологии

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "умном консерватизме". Об этом Разумков сообщил в эфире Украина 24.

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"Мне ближе всего разумный консерватизм. Потому что мы должны изменять страну к лучшему, но реформы должны проводиться понятно для людей, понятно для бизнеса, понятно для наших международных партнеров. И главное, они должны иметь четкий план –что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести", – сказал Разумков, отвечая на вопрос, какую партию он собирается строить по идеологии.

Он пояснил, что разумный консерватизм нужен, потому что сегодня большая доля ответственности государства перед людьми – 40% людей не смогут пройти современные вызовы без помощи государства.

С другой стороны, по словам Разумкова, в отношениях с бизнесом власть должна быть более либеральной.

Наталия Медведева

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