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"Умный консерватизм". Разумков ответил, какую партию он собирается строить по идеологии

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 00:36
Дмитрий Разумков (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что новая партия, которую он собирается создать, по идеологии будет основана на "умном консерватизме". Об этом Разумков сообщил в эфире Украина 24.

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"Мне ближе всего разумный консерватизм. Потому что мы должны изменять страну к лучшему, но реформы должны проводиться понятно для людей, понятно для бизнеса, понятно для наших международных партнеров. И главное, они должны иметь четкий план –что за чем будет происходить и к каким позитивным последствиям это может привести", – сказал Разумков, отвечая на вопрос, какую партию он собирается строить по идеологии.

Он пояснил, что разумный консерватизм нужен, потому что сегодня большая доля ответственности государства перед людьми – 40% людей не смогут пройти современные вызовы без помощи государства. 

С другой стороны, по словам Разумкова, в отношениях с бизнесом власть должна быть более либеральной.

Наталия Медведева
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Дмитрий Разумков
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