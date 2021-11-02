У Зеленского отрицательный баланс доверия и недоверия – опрос группы Рейтинг

В лидерах доверия среди украинцев – президент Владимир Зеленский, лидер Батькивщина Юлия Тимошенко, пятый президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко и один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко. Но у всех – отрицательный баланс доверия-недоверия. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

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Результаты опроса (в скобках – данные за сентябрь, тогда в списке опроса Рейтинга был бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков):

1. Владимир Зеленский: доверяют 39% (50%), не доверяют 59% (48%).

2. Юлия Тимошенко: доверяют 26% (26%), не доверяют 72% (72%).

3. Петр Порошенко: доверяют 25% (26%), не доверяют 73% (71%).

4. Юрий Бойко: доверяют 24% (23%), не доверяют 57% (58%), 16% ответили, что не знают его.

Опрос проводился 21-23 октября 2021 года по телефону среди жителей Украины от 18 лет на всей территории, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов.

Статистическая погрешность – не более 2%.

LIGA.net в Социологической группе Рейтинг, ссылаясь на условия контракта, отказались сообщить, кто является заказчиком опроса.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, обнародованным 21 октября, 44,9% украинцев считают, что нынешняя власть мало чем отличается от предыдущей.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованным 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

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Виктория Найдёнова

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