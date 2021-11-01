Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Но первый и по антирейтингу – опрос

Президент Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Центра Разумкова, который заказало издание Obozrevatel.

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По данным Центра Разумкова, среди определившихся и намеренных голосовать получились такие результаты (в скобках – опрос центра Разумкова на середину октября):

1. Владимир Зеленский – 28% (25,7%);

2. Петр Порошенко – 19% (14%);

3. Юрий Бойко – 9,4% (11,7%);

4. Дмитрий Разумков – 8,2% (8,8%);

5. Юлия Тимошенко – 7,4% (10,1%);

6. Владимир Гройсман – 6,1% (3,5%).

По данным Центра Разумкова, Зеленский также впервые возглавил антирейтинг. Ни при каких обстоятельствах избиратели не отдали бы голоса за таких кандидатов (в скобках – июльские данные соцгруппы Рейтинг):

1. Владимир Зеленский – 31,9% (24%);

2. Петр Порошенко – 31,6% (45%);

3. Виктор Медведчук – 24,7% (не было в списке);

4. Юрий Бойко – 24% (35%);

5. Олег Ляшко – 15% (25%);

6. Юлия Тимошенко – 13,8% (38%);

7. Олег Тягнибок – 11% (16%);

8. Евгений Мураев – 9,7% (15%);

9. Владимир Гройсман – 7,7% (12%);

10. Кира Рудик – 5,7% (9%);

11. Дмитрий Разумков – 4,6% (10%).

По данным социологов, сейчас Зеленский победил бы Порошенко во втором туре с результатом 55,6% против 44,4%.

Опрос по телефону проводился с 23 по 27 октября среди 1200 респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,9%.

Центр Разумкова провел исследование по заказу сайта Obozrevatel (принадлежит Михаилу Бродскому). В исследовании указаны цифры "среди всех", но не указаны "среди определившихся". Обычно социологи указывают их (в том числе Центр Разумкова). Мы позвонили социологам центра. Замдиректора соцслужбы Михаил Мищенко не смог ответить, почему в пресс-релизе нет этих данных, но предоставил их LIGA.net. Мы также попросили объяснить, почему данные антирейтинга от Центра Разумкова значительно отличаются от результатов других социологических служб за предыдущие месяцы. Мищенко сказал, что, во-первых, выросло внимание к президенту, во-вторых, если в течение месяца снизился рейтинг Зеленского, то должен был вырасти и антирейтинг. По его словам, антирейтинг в большой степени демонстрирует не только нелюбовь к политику, но и уровень интереса к нему в целом – насколько сильно на нем сейчас сконцентрировано внимание. "Как показывает опыт, чаще всего среди антирейтинговых политиков называют тех, кто побеждает потом на выборах. Даже в этом опросе у Зеленского и Порошенко наивысший антирейтинг, но именно они имеют больше всего шансов выйти во второй тур", – добавил он.

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Марк Сировой

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