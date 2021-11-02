Лидирует Слуга народа. В Раду проходят четыре партии, еще три на грани – опрос

Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий. Вместе с ними в Раду бы прошли ОПЗЖ и Батькивщина. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг. Заказчика группа Рейтинг в комментарии LIGA.net не назвала, объяснив это условиями контракта.

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Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, среди определившихся и намеренных идти на выборы, получились бы такие результаты (в скобках – результаты опроса, проведенного в начале сентября):

1. Слуга народа – 20,4% (25,8%);

2. Европейская солидарность – 15,8% (14,1%);

3. ОПЗЖ – 12% (12,4%);

4. Батькивщина – 10,9% (10,6%);

5. Сила и честь – 6,4% (4,9%);

6. Наши (Евгений Мураев) – 6,3% (4,7%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 5,3% (4,5%).

Для прохода в парламент партия должна набрать 5%.

Телефонный опрос проводился с 21 по 23 октября среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%.

Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа: СН - 26,6%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.

Опрос КМИС на конец октября: СН – 15,5%, Евросолидарность – 15,7%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.

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Владислава Михайленко

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