UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидирует Слуга народа. В Раду проходят четыре партии, еще три на грани – опрос

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 12:00
Лидирует Слуга народа. В Раду проходят четыре партии, еще три на грани – опрос - Фото
Съезд партии Слуга народа (фото: пресс-служба СН)

Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий. Вместе с ними в Раду бы прошли ОПЗЖ и Батькивщина. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг. Заказчика группа Рейтинг в комментарии LIGA.net не назвала, объяснив это условиями контракта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, среди определившихся и намеренных идти на выборы, получились бы такие результаты (в скобках – результаты опроса, проведенного в начале сентября):

1. Слуга народа – 20,4% (25,8%);

2. Европейская солидарность – 15,8% (14,1%);

3. ОПЗЖ – 12% (12,4%);

4. Батькивщина – 10,9% (10,6%);

5. Сила и честь – 6,4% (4,9%);

6. Наши (Евгений Мураев) – 6,3% (4,7%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 5,3% (4,5%).

Для прохода в парламент партия должна набрать 5%.

Телефонный опрос проводился с 21 по 23 октября среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%.

Лидирует Слуга народа. В Раду проходят четыре партии, еще три на грани – опрос

Лидирует Слуга народа. В Раду проходят четыре партии, еще три на грани – опрос

  • Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа: СН - 26,6%, Евросолидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.
  • Опрос КМИС на конец октября: СН – 15,5%, Евросолидарность – 15,7%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.   

    Читайте также: Украинцев спросили, кто главная оппозиция. Выбирали между Евросолидарностью и ОПЗЖ – опрос

    Владислава Михайленко
    Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
    Слуга народа рейтинг опрос Батькивщина партии социология европейская солидарность ОПЗЖ
    Еще по теме
    Вакансии
    Больше вакансий
    DevOps з досвідом роботи від 3х років
    Киев Semantrum
    Керівник відділу контенту
    Киев Semantrum
    Керівник служби охорони
    Киев Група Компаній ЛІГА
    Разместить вакансию

    Комментарии

    Последние новости
    Спецпроекты
     