Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Но отрыв во втором туре сократился – опрос
Президент Владимир Зеленский возглавляет электоральный рейтинг и победил бы любого кандидата во втором туре. Однако его отрыв сокращается, говорится в результатах опроса Группы Рейтинг.
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По данным социологов, если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на начало ноября):
1. Владимир Зеленский – 23,1% (21,8%);
2. Петр Порошенко – 13,3% (14,5%);
3. Юлия Тимошенко – 10,7% (10,8%);
4. Юрий Бойко – 9,2% (11%);
5. Дмитрий Разумков – 8,3% (8,8%);
6. Евгений Мураев – 7% (6,4%);
7. Игорь Смешко – 6,9% (6,2%);
8. Владимир Гройсман – 6,1% (5,7%).
Также социологи посчитали антирейтинг политиков. Ни при каких бы обстоятельствах украинцы не голосовали бы (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на начало сентября):
1. Петр Порошенко – 44% (45%);
2. Юрий Бойко – 35% (38%);
3. Юлия Тимошенко – 34% (35%);
4. Владимир Зеленский – 32% (24%).
Кроме того, социологи моделировали второй тур выборов (в скобках – результат июльского опроса Группы Рейтинг):
– Зеленский побеждает Порошенко: 59% против 41% (65% против 35%);
– Зеленский побеждает Тимошенко: 59% против 41% (61% против 39%);
– Зеленский побеждает Бойко: 62% против 38% (66% против 34%).
Исследование проводилось с 10 по 13 ноября: социологи опросили по телефону 2500 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%.
LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса спонсор/заказчик.
- КМИС на середину октября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 24,7%, Порошенко – 15,6%, Тимошенко – 12,2%, Бойко – 12,4%, Смешко – 7,8%, Разумков – 7,1%.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
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