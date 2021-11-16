Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Но отрыв во втором туре сократился – опрос

Президент Владимир Зеленский возглавляет электоральный рейтинг и победил бы любого кандидата во втором туре. Однако его отрыв сокращается, говорится в результатах опроса Группы Рейтинг.

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По данным социологов, если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на начало ноября):

1. Владимир Зеленский – 23,1% (21,8%);

2. Петр Порошенко – 13,3% (14,5%);

3. Юлия Тимошенко – 10,7% (10,8%);

4. Юрий Бойко – 9,2% (11%);

5. Дмитрий Разумков – 8,3% (8,8%);

6. Евгений Мураев – 7% (6,4%);

7. Игорь Смешко – 6,9% (6,2%);

8. Владимир Гройсман – 6,1% (5,7%).

Также социологи посчитали антирейтинг политиков. Ни при каких бы обстоятельствах украинцы не голосовали бы (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на начало сентября):

1. Петр Порошенко – 44% (45%);

2. Юрий Бойко – 35% (38%);

3. Юлия Тимошенко – 34% (35%);

4. Владимир Зеленский – 32% (24%).

Кроме того, социологи моделировали второй тур выборов (в скобках – результат июльского опроса Группы Рейтинг):

– Зеленский побеждает Порошенко: 59% против 41% (65% против 35%);

– Зеленский побеждает Тимошенко: 59% против 41% (61% против 39%);

– Зеленский побеждает Бойко: 62% против 38% (66% против 34%).

Исследование проводилось с 10 по 13 ноября: социологи опросили по телефону 2500 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%.

LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса спонсор/заказчик.

КМИС на середину октября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 24,7%, Порошенко – 15,6%, Тимошенко – 12,2%, Бойко – 12,4%, Смешко – 7,8%, Разумков – 7,1%.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

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Марк Сировой

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