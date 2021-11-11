Президентский рейтинг. Зеленский еще лидирует, но разрыв с Порошенко сократился – опрос
Рейтинг президента Владимира Зеленского в ноябре упал до 21,8%, а разрыв с его ближайшим конкурентом Петром Порошенко сократился до 7%. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.
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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга за 2 ноября):
- Владимир Зеленский – 21,8% (25,1%);
- Петр Порошенко – 14,5% (14,1%);
- Юрий Бойко – 11,0% (9,5%);
- Юлия Тимошенко – 10,8% (10,1%);
- Дмитрий Разумков – 8,8% (7,3%);
- Евгений Мураев – 6,4% (6,0%)
- Игорь Смешко – 6,2% (7,1%);
- Владимир Гройсман – 5,7% (5,1%);
- Олег Ляшко – 4,0% (3,9%);
- Андрей Садовый – 2,6% (1,5);
По опросу, 33% украинцев довольны работой Зеленского, а 65% – нет. Также деятельностью Офиса президента довольны 22%, а 72% – нет. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабмина (80%) и Рады (83%).
Опрос проводился 4–9 ноября 2021 года по телефону среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.
- Также по данным опроса группы Рейтинг, Слуга народа и Европейская солидарность возглавляют рейтинг партий, потенциальная партия экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова также проходит в Верховную Раду.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
- КМИС на середину октября 2021-го давал такие цифры: Зеленский – 24,7%, Порошенко – 15,6%, Тимошенко – 12,2%, Бойко – 12,4%, Смешко – 7,8%, Разумков – 7,1%.
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