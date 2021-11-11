Президентский рейтинг. Зеленский еще лидирует, но разрыв с Порошенко сократился – опрос

Рейтинг президента Владимира Зеленского в ноябре упал до 21,8%, а разрыв с его ближайшим конкурентом Петром Порошенко сократился до 7%. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга за 2 ноября):

По опросу, 33% украинцев довольны работой Зеленского, а 65% – нет. Также деятельностью Офиса президента довольны 22%, а 72% – нет. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабмина (80%) и Рады (83%).

Опрос проводился 4–9 ноября 2021 года по телефону среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

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Елизавета Кумбер

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