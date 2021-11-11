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Президентский рейтинг. Зеленский еще лидирует, но разрыв с Порошенко сократился – опрос

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 14:26
Президентский рейтинг. Зеленский еще лидирует, но разрыв с Порошенко сократился – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Рейтинг президента Владимира Зеленского в ноябре упал до 21,8%, а разрыв с его ближайшим конкурентом Петром Порошенко сократился до 7%. Об этом говорят данные опроса, проведенного группой Рейтинг.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга за 2 ноября):

  1. Владимир Зеленский – 21,8% (25,1%);
  2. Петр Порошенко – 14,5% (14,1%);
  3. Юрий Бойко – 11,0% (9,5%);
  4. Юлия Тимошенко – 10,8% (10,1%);
  5. Дмитрий Разумков – 8,8% (7,3%);
  6. Евгений Мураев – 6,4% (6,0%)
  7. Игорь Смешко – 6,2% (7,1%); 
  8. Владимир Гройсман – 5,7% (5,1%);
  9. Олег Ляшко – 4,0% (3,9%);
  10. Андрей Садовый2,6% (1,5);

Скриншот: группа Рейтинг

Скриншот: группа Рейтинг

По опросу, 33% украинцев довольны работой Зеленского, а 65% – нет. Также деятельностью Офиса президента довольны 22%, а 72% – нет. Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабмина (80%) и Рады (83%).

Скриншот: группа Рейтинг

Опрос проводился 4–9 ноября 2021 года по телефону среди 5000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных Россией территорий. Погрешность не превышает 1,5%. LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик.

Читайте также: Кличко об отношениях с Зеленским: Люди науськивают, публикуют рейтинги

Елизавета Кумбер
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