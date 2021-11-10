Кличко об отношениях с Зеленским: Люди науськивают, публикуют рейтинги

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что в его отношениях с президентом Владимиром Зеленским возникает напряжение после публикаций политических рейтингов и разговоров о его президентских амбициях. Об этом руководитель столицы заявил в интервью Дмитрию Гордону.

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Журналист попросил рассказать, какая кошка пробежала между Кличко и Зеленским. Мэр Киева напомнил, что до местных выборов они с президентом не общались год, после выборов коротко пообщались, а затем была еще пауза на год.

"Я думаю, что люди науськивают. Рейтинги публикуют, где у Кличко доверие чуть ли не больше, чем у Зеленского. А потом журналисты задают вопросы: Виталий Владимирович, вы в президенты не собираетесь? Естественно это преподносит градус", – сказал Кличко.

По его словам, такие ситуации естественно поднимают градус, их "как-то преподносят интересно – и возникают напряжения".

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Марк Сировой

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