Кличко об отношениях с Зеленским: Люди науськивают, публикуют рейтинги
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что в его отношениях с президентом Владимиром Зеленским возникает напряжение после публикаций политических рейтингов и разговоров о его президентских амбициях. Об этом руководитель столицы заявил в интервью Дмитрию Гордону.
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Журналист попросил рассказать, какая кошка пробежала между Кличко и Зеленским. Мэр Киева напомнил, что до местных выборов они с президентом не общались год, после выборов коротко пообщались, а затем была еще пауза на год.
"Я думаю, что люди науськивают. Рейтинги публикуют, где у Кличко доверие чуть ли не больше, чем у Зеленского. А потом журналисты задают вопросы: Виталий Владимирович, вы в президенты не собираетесь? Естественно это преподносит градус", – сказал Кличко.
По его словам, такие ситуации естественно поднимают градус, их "как-то преподносят интересно – и возникают напряжения".
- 14 мая 2021 года Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично". 20 мая Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете.
- 18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков. Мэр связал случившееся с совещаниями по его персоне, которые, по его словам, проводятся в Офисе президента.
- В сентябре УП со ссылкой на источники сообщала, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов занимается разделением власти в Киеве между мэром и главой КГГА. По данным издания, он является главным претендентом на пост главы КГГА.
- 5 октября Кличко сказал, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но с Банковой руководитель столицы не общается. 20 октября он заявил, что впервые за год встретился с Зеленским на Банковой.
- Кличко пока не планирует участвовать в выборах президента, но хочет повести партию УДАР в Верховную Раду.
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