Кличко пока не планирует идти в президенты, но поведет УДАР в Раду
Мэр Киева Виталий Кличко пока не планирует участвовать в выборах президента, но хочет повести партию УДАР в Верховную Раду. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
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На вопрос, собирается ли он на президентские выборы, Кличко ответил, что это все разговоры – и таких намерений он не озвучивал.
По его мнению, СМИ такими вопросами внушают нервозность людям, которые анализируют, кто бы мог участвовать в выборах.
"У меня сегодня огромное количество задач в городе Киеве. Я уверен, что наша политическая сила – партия УДАР – будет принимать участие в следующих парламентских выборах", – сказал Кличко.
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По словам мэра, сейчас УДАР занимается развитием ячеек в регионах. Кличко считает, что депутаты УДАРа в Верховной Раде могут стать инструментом для влияния на политические процессы.
Интервьюер отметил, что на Банковой обсуждается возможность проведения парламентских выборов осенью 2024-го, после президентских. Он спросил, пойдет ли в таком случае Кличко на выборы президента, а затем на парламентские.
"Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Давайте поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла… Не готов четко ответить на ваш вопрос, если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет", – ответил Кличко.
- Во время предвыборной кампании 2019 года президент Владимир Зеленский заявлял, что идет на один срок.
- В апреле 2021-го замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок.
- 10 сентября Зеленский заявил, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать.
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