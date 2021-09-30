Разумков заявил, что Зеленскому не стоит идти на второй срок. У Арахамии другое мнение

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что президент Владимир Зеленский должен выполнить обещание, данное в предвыборной программе, и не баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью Украинской правде.

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На вопрос, верит ли он во второй срок Зеленского, спикер парламента ответил: "В предвыборной программе было написано об одном сроке. И я считаю, что это правильно".

Разумков считает, что любой "гипотетический" президент "где-то внутри своего срока, с третьего года, начинает думать о следующем сроке". Он, по мнению спикера, перестает быть государственником и становится политиком.

"Потому что ты думаешь о том, как надо улучшить свой рейтинг, как надо его сохранить, как надо умножить, что надо "продать", в хорошем смысле этого слова, людям для того, чтобы тебя снова выбрали", – сказал Разумков.

Позже сегодня на брифинге журналистка спросила его, не стало ли это заявление последней каплей в решении фракции Слуга народа начать сбор подписей за его отставку.

"Для меня? Нет. Я думаю, что Арахамия точно не планирует идти на президентские выборы. Поэтому вряд ли это стало основанием для Арахамии", – сказал Разумков.

Он отметил, что, по его личному мнению, любой президент должен идти только на один срок.

Вместе с тем, в марте глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко заявили, что "мы будем просить его (Зеленского, ред.) идти на второй срок". "А как он решит — это его личное дело", – добавил Арахамия.

В апреле замглавы ОП Кирилл Тимошенко сказал, что Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. Сам президент 10 сентября в комментарии УП заявил, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать.

Согласно августовскому опросу Центра Разумкова, 48% граждан Украины негативно относятся к тому, чтобы Зеленский повторно баллотировался на пост президента на следующих выборах.

Вадим Ребрина

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