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Кличко о Зеленском: Конфликта нет, но с шутками 95 квартала не согласен

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 10:08
Кличко о Зеленском: Конфликта нет, но с шутками 95 квартала не согласен - Фото
Владимир Зеленский и Виталий Кличко (Коллаж - Юлия Мелешко/LIGA.net)

У мэра Киева Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского личного конфликта нет, но с Банковой руководитель столицы не общается. Об этом Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

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Мэр отметил, что "Банковая полностью абстрагировалась от общения".

На утверждение Зеленского о том, что Кличко якобы чуть ли не живет на Банковой и просится на встречу, мэр отметил: "Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима – у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева".

Кличко добавил: "Личного конфликта с Зеленским у меня нет. Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко – впрочем, это и шутками назвать сложно".

Читайте также: "Давайте без выводов". Атака Зеленского подтолкнула Кличко к Порошенко. Опять союз?

Виктория Найдёнова
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