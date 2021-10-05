Кличко о Зеленском: Конфликта нет, но с шутками 95 квартала не согласен

У мэра Киева Виталия Кличко и президента Владимира Зеленского личного конфликта нет, но с Банковой руководитель столицы не общается. Об этом Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

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Мэр отметил, что "Банковая полностью абстрагировалась от общения".

На утверждение Зеленского о том, что Кличко якобы чуть ли не живет на Банковой и просится на встречу, мэр отметил: "Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима – у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева".

Кличко добавил: "Личного конфликта с Зеленским у меня нет. Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко – впрочем, это и шутками назвать сложно".

14 мая 2021 года Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".

18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков. Мэр связал случившееся с совещаниями по его персоне, которые, по его словам, проводятся в Офисе президента.

20 мая Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете.

4 октября Государственное бюро расследований сообщило, что проверяет на нарушения сотрудников Киевпастранса, Киевводоканала, Голосеевского нацпарка и других коммунальных предприятий.

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Виктория Найдёнова

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