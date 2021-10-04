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Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 13:45
Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР - Фото
Фото: КМДА

Из-за неэффективного перераспределения средств убытки для жителей Киева могут составлять примерно 10 млрд грн в год. Государственное бюро расследований проверяет на нарушения сотрудников Киевпастранса, Киевводоканала, Голосеевского нацпарка и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В сообщении указано, что руководители и сотрудники структур Киевской горгосадминистрации наладили "устойчивые коррупционные схемы разворовывания бюджета города Киева, который на сегодня составляет примерно 60 млрд грн".

По предварительным оценкам ГБР, коррупционные действия могут приносить ежегодные убытки территориальной громаде столицы "на общую сумму примерно 10 млрд грн".

Основным механизмом разворовывания средств, по данным ГБР, является неэффективное и бесконтрольное перераспределение средств руководством КГГА между 128 коммунальными предприятиями.

ГБР выявила и проверяет возможные нарушения сотрудников Конча-Заспы, Голосеевского нацпарка, Киевпастранса, Киевводоканала и других коммунальных предприятий.

Редактор LIGA.net отправила запрос в пресс-службу КГГА с просьбой прокомментировать данную информацию, так как в телефонном разговоре там сообщили, что не могут сразу определить человека, который может дать комментарий по этому вопросу. 

  • 14 мая 2021 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".
  • 18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков. Это были сотрудники СБУ и спецназ Альфа, обыски не имеют к Кличко "никакого отношения" и проводятся не в его квартире, сообщили в пресс-службе СБУ. Кличко связал случившееся с совещаниями по его персоне, которые, по его словам, проводятся в Офисе президента.
  • 20 мая президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" мэра Виталия Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. На вопрос о том, видит ли Зеленский конкурентом Кличко на следующих выборах, он сказал: "Я просто не понимаю, зачем мы об этом говорим. Его выбирала не Украина, а киевляне".

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Виктория Найдёнова
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коррупция Владимир Зеленский КГГА виталий кличко гбр
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