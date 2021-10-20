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Кличко впервые за год встретился с Зеленским в Офисе президента

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 21:51
Кличко впервые за год встретился с Зеленским в Офисе президента - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 19 октября впервые за год встретился на Банковой с президентом Владимиром Зеленским. Об этом Кличко рассказал в комментарии ZN.UA.

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По словам Кличко, они с Зеленским пересеклись 6 октября на мероприятиях по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Кличко сказал, что сам подошел к Зеленскому и предложил встретиться. Президент согласился. Вчера, 19 октября, на Банковой прошла встреча президента с мэром столицы.

"Мы действительно встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", – сказал Кличко.

Вместе с тем он опроверг информацию о том, что в ходе беседы обсуждались вопросы будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы КГГА.

  • 5 октября в интервью РБК-Украина Кличко сказал, что у него нет личного конфликта с Зеленским, но с Банковой руководитель столицы не общается. По словам мэра, "Банковая полностью абстрагировалась от общения". На утверждение Зеленского о том, что Кличко якобы чуть ли не живет на Банковой и просится на встречу, мэр отметил: "Я действительно звонил. Ведь коммуникация необходима – у нас огромное количество вопросов, которые касаются жизнедеятельности города Киева".
  • Кличко также заявил, что пока не планирует участвовать в выборах президента, но хочет повести партию УДАР в Верховную Раду.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский киев виталий кличко
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