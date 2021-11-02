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Рейтинг Зеленского упал на 6% с начала сентября – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2021, 11:00
Рейтинг Зеленского упал на 6% с начала сентября – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского в октябре упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет почти двукратный отрыв от соперников. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга на начало сентября):

1. Владимир Зеленский – 25,1% (31,1%);

2. Петр Порошенко14,1% (13,3%);

3. Юлия Тимошенко10,1% (9,2%);

4. Юрий Бойко9,5% (10,9%);

5. Дмитрий Разумков7,3% (3,7%);

6. Игорь Смешко7,1% (6,1%);

7. Евгений Мураев6,0% (5,7%);

8. Владимир Гройсман5,1% (5,7%);

9. Анатолий Гриценко4,3% (не было в опросе);

10. Олег Ляшко – 3,9% (4,1%).

Рейтинг Зеленского упал на 6% с начала сентября – опрос Рейтинга

Динамика рейтингов кандидатов:

Рейтинг Зеленского упал на 6% с начала сентября – опрос Рейтинга

Опрос проведен 21-23 октября 2021 года методом телефонного интервью среди 2500 респондентов возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2%. В Группе Рейтинг сообщили LIGA.net, что не могут разглашать информацию о заказчике опроса.

Денис Юдин
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