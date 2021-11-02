Рейтинг Зеленского упал на 6% с начала сентября – опрос Рейтинга

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского в октябре упал на 6% по сравнению с началом сентября, но он сохраняет почти двукратный отрыв от соперников. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг.

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Среди тех, кто готов прийти на выборы и определился с кандидатом, голоса распределились таким образом (в скобках – данные опроса Рейтинга на начало сентября):

1. Владимир Зеленский – 25,1% (31,1%);

2. Петр Порошенко – 14,1% (13,3%);

3. Юлия Тимошенко – 10,1% (9,2%);

4. Юрий Бойко – 9,5% (10,9%);

5. Дмитрий Разумков – 7,3% (3,7%);

6. Игорь Смешко – 7,1% (6,1%);

7. Евгений Мураев – 6,0% (5,7%);

8. Владимир Гройсман – 5,1% (5,7%);

9. Анатолий Гриценко – 4,3% (не было в опросе);

10. Олег Ляшко – 3,9% (4,1%).

Динамика рейтингов кандидатов:

Опрос проведен 21-23 октября 2021 года методом телефонного интервью среди 2500 респондентов возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2%. В Группе Рейтинг сообщили LIGA.net, что не могут разглашать информацию о заказчике опроса.

В октябре 2021 года по опросу КМИС рейтинг Зеленского снизился на 8,6% – с 33,3% до 24,7%.

Центр Разумкова также зафиксировал снижение рейтинга Зеленского с 28,8% до 25,7%.

Денис Юдин

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